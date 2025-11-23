Phó Thủ tướng yêu cầu tái định cư cho người dân bị thiệt hại ở Lâm Đồng

Ngày 23/11, Văn phòng Chính phủ có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến UBND tỉnh Lâm Đồng, sau khi Phó Thủ tướng kiểm tra tình hình mưa lũ, sạt lở, công tác khắc phục hậu quả tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, vừa qua, khu vực miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ liên tiếp, nhiều nơi xảy ra tình trạng lũ chồng lũ. Kiểm tra thực tế tại Lâm Đồng, đợt mưa lũ lần này có diễn biến phức tạp, kéo dài, vượt quá khả năng ứng phó của nhiều khu vực, gây thiệt hại lớn.

Nhà của người dân xã D'ran bị hư hại do mưa lũ (Ảnh: Minh Hậu).

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người chết, bị thương, nhà cửa bị sập đổ, tài sản bị hư hỏng do mưa lũ.

Về các nhiệm vụ ứng phó và xử lý sau thiên tai, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; không được chủ quan vì dự báo tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, đất đã no nước, nguy cơ sạt lở cao.

Địa phương rà soát toàn bộ điểm có nguy cơ sạt lở, tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng xử lý, khắc phục nhanh các điểm sạt lở, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông; phấn đấu thông tuyến bước đầu đối với đèo Mimosa và đèo Prenn trong thời gian không quá 10 ngày.

Hàng trăm hộ dân ở xã D'ran bị ảnh hưởng do thủy điện Đa Nhim xả lũ (Ảnh: Minh Hậu).

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng hoàn thành thống kê thiệt hại; xây dựng phương án hỗ trợ cho người dân, bảo đảm mức hỗ trợ không thấp hơn chính sách Trung ương đối với nhà bị sập, hư hỏng nặng.

Tỉnh Lâm Đồng khẩn trương phân bổ, giải ngân nguồn kinh phí được Trung ương hỗ trợ để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; ưu tiên hỗ trợ gia đình có thiệt hại về người, cứu chữa người bị thương, sửa chữa, xây dựng lại nhà cho nhân dân, sửa chữa các cơ sở giáo dục, y tế, các công trình giao thông, thủy lợi.

Lâm Đồng cần xây dựng khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng; khôi phục sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ sinh kế cho các hộ bị thiệt hại.

Đối với các hộ dân ở khu vực bị thiệt hại do xả lũ, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo chủ hồ thủy điện Đa Nhim có trách nhiệm tham gia hỗ trợ tối đa cho các hộ dân bị thiệt hại.

Một người dân cố gắng tìm và nhặt lại tài sản sau lũ (Ảnh: Minh Hậu).

Tỉnh Lâm Đồng cần chủ động rà soát, xây dựng và triển khai phương án di dời dân sau cửa xả thủy điện đến nơi tái định cư an toàn cùng với xác định rõ vị trí bố trí, nhu cầu hạ tầng thiết yếu và tiến độ thực hiện. Việc di dời người dân phải được triển khai khẩn trương, thận trọng, dứt điểm, không để tiếp tục tồn tại điểm dân cư nguy hiểm ngay dưới cửa xả.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng huy động các lực lượng của địa phương phối hợp lực lượng, hỗ trợ từ Quân khu 7 để triển khai vệ sinh môi trường sau lũ, thu gom rác thải, bùn đất, xử lý nguồn nước.

Trước đó, như Dân trí thông tin, D’ran là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng do ngập lụt.

Cụ thể, khuya 19, rạng sáng 20/11, Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi xả điều tiết nước làm khu vực hạ du 2 bên bờ sông Đa Nhim bị ngập sâu. Trong đó, xã D’ran ghi nhận hàng trăm căn nhà của người dân bị ngập nước, hư hỏng; hơn 300ha rau màu bị hư hại.