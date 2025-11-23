Người TPHCM “có gì góp nấy”, nấu cháo tiếp sức vì miền Trung lũ lụt

"Ai có gì góp nấy"

Những ngày qua, hình ảnh miền Trung oằn mình trong mưa lũ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Từ khắp mọi miền Tổ quốc, người dân cùng nhau gom góp hàng hóa cứu trợ, ngày đêm vận chuyển đến tay đồng bào vùng lũ.

Tại TPHCM, những điểm tập kết chật kín người, từng túi nhu yếu phẩm được chuẩn bị gọn gàng. Đặc biệt, những túi quần áo được phân loại theo độ tuổi, giới tính, thậm chí ghi rõ cân nặng, khiến nhiều người ấm lòng.

Quần áo gửi cho bà con miền Trung được phân loại, sắp xếp gọn gàng (Ảnh: Bá Tình).

Anh Bá Tính - chủ một cửa hàng quần áo ở TPHCM - tỉ mỉ xếp từng bộ đồ vào túi, ghi chú rõ ràng trước khi mang ra điểm tập kết ở ga metro Thủ Đức.

“Tôi soạn một số quần áo ở cửa hàng, còn lại gom thêm đồ cũ của gia đình để gửi cho bà con. Tôi cố gắng phân loại và sắp xếp kỹ, những người tiếp nhận cũng đỡ mất thời gian hơn. Chỉ mong ai nhận là dùng được ngay”, anh nói.

Trong một góc khác của thành phố, anh Hồ Khắc Vĩnh - người con miền Trung - tất bật tổ chức quyên góp quần áo và nhu yếu phẩm. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh cho biết cảm thấy ấm áp khi thấy mọi người chung tay, hướng về miền Trung.

“50 tấn hàng đã lên đường sáng 23/11. Là người miền Trung, tôi hiểu bà con khổ thế nào. Khoảnh khắc xúc động nhất là những người con không liên lạc được với gia đình vẫn ra điểm tập kết hàng cứu trợ phụ khuân vác hàng suốt đêm chỉ để thấy mình đang hướng về quê”, anh nói.

Anh Vĩnh kể, thời gian đầu là giai đoạn “vỡ trận” vì hàng về quá nhanh, tình nguyện viên không kịp xử lý. Nhưng chỉ vài tiếng sau, mọi thứ đã ổn định nhờ hàng trăm cánh tay chung sức.

“Ai có hàng góp hàng, ai có sức góp sức. Người Việt Nam đoàn kết và đáng yêu như vậy đó”, anh chia sẻ.

Cô Đào nấu cháo lòng để tiếp sức những tình nguyện viên (Ảnh: Hồ Khắc Vĩnh).

Anh Vĩnh nhớ mãi câu chuyện về cô Đào, người đến quyên góp đồ cho bà con miền Trung, rồi quay lại khi phố đã lên đèn, mang theo một nồi cháo lòng tự nấu tặng các tình nguyện viên.

“Cô bảo không thể ra miền Trung giúp, nên tiếp sức theo cách riêng để các tình nguyện viên có sức mà làm”, anh Vĩnh nhớ lại.

Nghĩa tình người dân TPHCM hướng về miền Trung

Giữa lúc nhiều điểm tập kết còn chưa mở, chị Đoàn Thanh Giang (TPHCM) quyết định tự lái xe bán tải đi gom hàng hỗ trợ khu vực Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk) - nơi đang bị lũ bủa vây.

Ngày đầu tiên, chị Giang và chồng lái xe bán tải chạy vòng quanh các chung cư, gom từng món hàng dù nhỏ nhất. Hàng xóm của chị Giang biết tin muộn, chưa kịp mua thực phẩm quyên góp, đưa vội 2 thùng sữa còn dang dở của con. Có người âm thầm đặt bao gạo trước cửa, có gia đình gom quần áo suốt đêm để kịp gửi trước giờ xe chạy.

Vợ chồng chị Giang chạy xe bán tải gom hàng để kịp chuyển ra vùng lũ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Có lúc xe hết chỗ, chị phải nhét hàng vào cả khoang ngồi, đến mức “người không nhúc nhích được”. Xúc động khi thấy người TPHCM đồng lòng, chị Giang nói: “Chỉ một thoáng là đầy xe ngay. Mỗi thùng sữa gom được, tôi lại nghĩ thêm một người ở vùng lũ được ấm bụng”.

Dẫu bận rộn với 3 con nhỏ và công việc riêng, chị Giang và chồng vẫn chạy xe để gom hàng suốt ngày đêm. “Ông xã tôi còn muốn mang hệ thống điện di động ra tận vùng lũ để giúp bà con sạc pin điện thoại, nhưng chưa tìm được người đi cùng”, chị chia sẻ.

Anh Mẫn kích hoạt hệ thống điện trên xe để người dân vùng lũ được sạc điện thoại, đèn điện (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tối 19/11, anh Mẫn, thành viên cộng đồng chơi xe địa hình, bật hệ thống đèn, chất đồ lên xe cùng hai người bạn đi thẳng ra Khánh Hòa. Chỉ sau vài giờ, rất nhiều thành viên khác hưởng ứng, biến chuyến đi nhỏ thành một đoàn thiện nguyện lớn với hơn 20 người, 12 xe địa hình, 5 thuyền hơi, 1.000 phần nhu yếu phẩm.

“Từ khuya 19/11 đến sáng, chúng tôi thức trắng, tin cầu cứu gửi tới liên tục. Vào những vùng ngập sâu, mọi người phải mặc áo phao, đi bằng thuyền hơi để đưa bà con ra ngoài”, anh kể.

Khi biết người dân bị mất điện nhiều ngày, điện thoại cạn pin, anh lập tức mở cốp xe, kích hoạt hệ thống điện 2.000W để người dân sạc. Ban đầu chỉ vài người đến, sau đó cả xóm kéo lại. Chưa đến 2 tiếng, anh Mẫn đã giúp sạc 50-60 thiết bị, nối lại liên lạc cho cả một xóm giữa lũ.

Song hành với tấm lòng của người dân hướng về miền Trung, TPHCM đang khẩn trương triển khai đoàn công tác cứu trợ tỉnh Khánh Hòa, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ sửa chữa trường học, trao học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh vùng lũ nhằm giúp các em sớm trở lại trường.