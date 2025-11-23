Bayern Munich ngược dòng ngoạn mục, PSG đòi lại ngôi đầu Ligue 1

Ở trận đấu trên sân Allianz Arena, người hâm mộ Bayern Munich thực sự choáng váng khi Freiburg bất ngờ dẫn trước 2-0 chỉ trong 17 phút đầu tiên, nhờ các bàn thắng của Suzuki (phút 12) và pha chớp thời cơ sắc lẹm của Manzambi (phút 17).

Kane tỏa sáng với 1 bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 cho Bayern Munich (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, không mất quá nhiều thời gian để Bayern Munich lấy lại thế trận và bắt đầu cuộc ngược dòng. Phút 22, cầu thủ mới 17 tuổi Lennart Karl đánh dấu ngày thi đấu ấn tượng, ghi bàn đầu tiên, mở đầu cho cuộc ngược dòng.

Cuối hiệp một, Michael Olise gỡ hòa 2-2 cho Bayern Munich. Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Phút 55, Dayot Upamecano đưa "Hùm Xám" vượt lên dẫn trước 3-2. Sau đó 5 phút, siêu sao Harry Kane điền tên mình lên bảng điện tử, gia tăng cách biệt lên 4-2.

Những phút cuối trận, Jackson và Olise ấn định chiến thắng 6-2. Cá nhân Olise kết thúc trận đấu với phong độ đỉnh cao, ghi 2 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo, trở thành người hùng giúp Bayern Munich giữ vững vị trí trong cuộc đua tại Bundesliga.

Thắng 6-2, Bayern Munich tìm lại niềm vui sau trận hòa cách đây 2 tuần, nâng tổng số trận thắng mùa này lên 17 trong 18 trận trên mọi đấu trường.

Trên sân Parc des Princes, PSG tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu và tìm được bàn mở điểm ở phút 29. Từ một pha tạt bóng chuẩn xác của Nuno Mendes, tiền vệ người Hàn Quốc Lee Kang In đã có mặt đúng lúc để ghi bàn.

Dù Le Havre rất cố gắng tìm bàn gỡ với một vài cơ hội trong hiệp một, nhưng khả năng tận dụng hạn chế khiến họ không thành công.

Lee Kang In chung vui với đồng đội (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, PSG gia tăng nhịp độ tấn công, khiến Le Havre không thể chống đỡ. Phút 65, Joao Neves lập công, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Phút 87, Bradley Barcola ghi bàn thứ 3 sau đường chuyền thuận lợi từ Khvicha Kvaratskhelia. Ấn định chiến thắng 3 sao cho PSG.

Với kết quả này, PSG đòi lại ngôi đầu Ligue 1 với 30 điểm, hơn đội bám đuổi Marseille 2 điểm.