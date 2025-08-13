Toàn thắng vòng bảng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được thưởng một tỷ đồng

Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan

Trận thắng 1-0 trước Thái Lan giúp đoàn quân của HLV Mai Đức Chung dẫn đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Chúng ta ghi được 14 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào sau vòng bảng.

Với thành tích ấn tượng này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng cho đội 500 triệu đồng. Cùng lúc đó, thành phố Hải Phòng cũng thưởng cho toàn đội 500 triệu đồng. Tổng cộng, đội bóng của HLV Mai Đức Chung được thưởng một tỷ đồng sau trận thắng Thái Lan tối qua.

Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng xứng đáng sau trận thắng Thái Lan tối qua (Ảnh: FAT).

Theo đánh giá của VFF, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu tại vòng bảng. Với việc giữ ngôi đầu bảng A, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B ở bán kết.

Vị trí nhì bảng B sẽ được xác định sau loạt trận cuối cùng của bảng đấu này, diễn ra tối nay (13/8). Các trận bán kết sẽ diễn ra ngày 16/8.

Ở vòng bán kết, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung tiếp tục được thi đấu trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Đây là sân bóng được các đội tham dự giải năm nay đánh giá rất cao, về chất lượng mặt cỏ và nhất là về sự cuồng nhiệt của các khán giả chủ nhà.

Tối qua, có hơn hai vạn khán giả đến sân Lạch Tray cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là con số khán giả đáng ngưỡng mộ đối với bóng đá nữ.