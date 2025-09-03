Nữ VĐV xinh đẹp xúc động khi được vinh dự rước đuốc ở Lễ kỷ niệm A80

"Đó là khoảnh khắc xúc động và thiêng liêng nhất với tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn, hạnh phúc và tự hào khi được góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong ngày trọng đại của đất nước", nữ vận động viên (VĐV) Nguyễn Linh Na - gương mặt thể thao ưu tú được chọn trong đội hình phần lễ rước đuốc tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Đại úy Nguyễn Linh Na (ngoài cùng hàng thứ 2) trong buổi tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (Ảnh: NVCC).

Khoảnh khắc Linh Na cùng các đồng đội thực hiện rước đuốc tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (Ảnh: NVCC).

Màn rước đuốc của Linh Na và các thành viên trong đội hình đã nhận được mưa lời khen trên mạng xã hội khi thể hiện sự đồng đều, chỉn chu của khối cũng như sự trang nghiêm, hào hùng của ngày đại lễ đất nước.

"Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, chúng tôi đã tập luyện ròng rã không quản nắng mưa, thậm chí không phân biệt ngày hay đêm trong suốt hơn một tháng qua.

Nghi lễ xin lửa và rước đuốc là một nghi lễ thiêng liêng, vì vậy mỗi cá nhân trong khối phải di chuyển đồng đều, chính xác theo đội hình và nhịp điệu đã được quy định.

Từ những ngày đầu tập luyện, mỗi người đều phải nêu cao tinh thần, phong thái và bước chân phải thật mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Vì là khối chạy nên rất nhiều bạn bị đau chân, nhưng không bạn nào bỏ cuộc. Tất cả đều cố gắng hết sức để có thể góp phần vào thành công chung của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9", VĐV Linh Na bày tỏ.

Linh Na xuất sắc giành HCV nội dung 7 môn phối hợp ở hai kỳ SEA Games liên tiếp 31 và 32 (Ảnh: NVCC).

Nguyễn Linh Na (SN 1997, quê ở Phú Thọ) là VĐV thuộc biên chế của đoàn thể thao Quân đội, mang quân hàm Đại úy. Linh Na được mệnh danh là "bông hồng thép của điền kinh Việt Nam" khi cô đã 2 lần liên tiếp giành Huy chương vàng bộ môn 7 môn phối hợp nữ tại 2 kỳ SEA Games 31 và 32, phá kỷ lục Quốc gia tồn tại 17 năm ở bộ môn này với điểm số 5.415 (kỷ lục cũ là 5.350 điểm do đàn chị Nguyễn Thị Thu Cúc lập ở SEA Games 23).

"HCV SEA Games là những danh hiệu lớn nhất trong cuộc đời của VĐV chúng tôi, nhưng được góp mặt, góp sức nhỏ bé của mình trong ngày lễ trọng đại của đất nước là vinh dự mà tôi sẽ không thể nào quên, nói vui như mọi người là có thể... sĩ cả đời", VĐV sinh năm 1997 cho biết.

Những thành công trong sự nghiệp thi đấu đã giúp Linh Na được vinh danh là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cũng như nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng. Đó cũng là lý do mà cô được chọn vào khối đội hình rước đuốc tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

"Ngày lễ A80 vừa qua thật sự là một dịp đặc biệt, không chỉ để kỷ niệm mà còn để nhắc nhở mỗi người về sự hy sinh, đoàn kết và tinh thần bất khuất của dân tộc.

Trong những dịp lễ như vậy, điều khiến tôi xúc động nhất chính là khi được nghe những câu chuyện từ các cựu chiến binh, những nhân chứng sống đã đi qua chiến tranh. Có người kể rằng trong những ngày tháng khốc liệt, họ chỉ ước một bữa cơm đủ đầy, một đêm ngủ yên không bom đạn.

Vậy mà hôm nay khi hòa mình trong không khí lễ hội, thấy thế hệ trẻ rợp cờ đỏ sao vàng, hô vang những bài ca cách mạng, họ đã rơi nước mắt, nước mắt của sự tự hào và mãn nguyện.

Có một chi tiết nhỏ nhưng rất đáng nhớ là hình ảnh các em thiếu nhi mang khăn quàng đỏ, tặng hoa cho các cựu chiến binh. Khoảnh khắc ấy khiến tôi rơi nước mắt, nước mắt của sự biết ơn như một lời khẳng định các thế hệ sau sẽ không bao giờ quên công lao của thế hệ trước đã hi sinh xương máu để có hòa bình, độc lập như ngày hôm nay", VĐV Linh Na xúc động bày tỏ.