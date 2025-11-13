Chuyên gia Trung Quốc: “Kỹ năng cầu thủ chúng ta kém U22 Việt Nam 20 năm”

Thất bại 0-1 của U22 Trung Quốc trước U22 Việt Nam ngay trên sân nhà tại Panda Cup 2025 đã châm ngòi cho làn sóng phản ứng dữ dội. Đây không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số, mà còn là đỉnh điểm của chuỗi kết quả yếu kém liên tiếp của các cấp độ đội tuyển Trung Quốc khi đối đầu với bóng đá Việt Nam.

Truyền thông cùng giới chuyên gia Trung Quốc dậy sóng sau trận thua U22 Việt Nam ở trận mở màn Panda Cup 2025 (Ảnh: QQ).

Giới phân tích và truyền thông Trung Quốc đã không còn giữ thái độ "bao biện" mà chuyển sang chỉ trích nội bộ một cách kịch liệt. Các chuyên gia bắt đầu công khai chỉ ra những vấn đề cốt lõi như sự yếu kém về kỹ năng cơ bản, tư duy chiến thuật lạc hậu và sự thiếu khao khát thi đấu của các cầu thủ trẻ.

Chuyên gia thể thao nổi tiếng người Trung Quốc Dong Lu cho rằng, thất bại trước U22 Việt Nam là một hình ảnh thu nhỏ của sự lạc hậu trong văn hóa bóng đá Trung Quốc.

"Ai đang nắm quyền điều hành bóng đá Trung Quốc? Một tấm lưới vô hình, một thế lực vô hình và một bàn tay vô hình. Văn hóa bóng đá Trung Quốc là văn hóa của xã hội nguyên thủy, từ huấn luyện viên đến người hâm mộ", Dong Lu viết trên trang cá nhân.

Lời nhận định gây sốc này cho thấy sự bất mãn tột độ của giới chuyên môn Trung Quốc trước sự thiếu chuyên nghiệp, lạc hậu, và các thế lực ngầm đang chi phối nền bóng đá nước này.

Theo phân tích của Dong Lu, chính môi trường độc hại này đã hủy hoại sự phát triển, khiến đội tuyển Trung Quốc không thể tiến lên. Lời tố cáo này mở ra câu hỏi lớn về tính minh bạch, chuyên nghiệp và mô hình quản lý trong hệ thống bóng đá quốc gia, từ đó lý giải tại sao họ liên tục thất bại trước các đối thủ khu vực như đội tuyển Việt Nam.

Chuyên gia bóng đá Trung Quốc cho rằng nền bóng đá nước này đang bị chi phối bởi thế lực ngầm (Ảnh: CFA).

Chuyên gia này nhấn mạnh rằng, ngay cả HLV Antonio Puche cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan bởi sự mâu thuẫn trong văn hóa bóng đá nước nhà. Theo Dong Lu, áp lực xã hội và truyền thông đã định hình sẵn kết quả ở trận gặp U22 Việt Nam.

Trong trận đấu này, ngay cả khi HLV Antonio thắng bằng cách đá bóng dài, ông ấy vẫn sẽ bị chỉ trích. Dong Lu cho rằng, thất bại 0-1 của U22 Trung Quốc tại Panda Cup xuất phát từ quyết định sai lầm của HLV Antonio, người đã cố gắng thay đổi phong cách thi đấu để gây ấn tượng.

“U22 Trung Quốc rất keo kiệt trong việc chơi bóng dài, họ chỉ sử dụng các đường chuyền ngắn. Antonio ban đầu muốn thể hiện một màn trình diễn trước mặt Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc nhưng ông ấy đã hoàn toàn thất bại”, Dong Lu nhận định.

Trước thất bại gây chấn động 0-1 trước U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc dưới thời HLV Antonio Puche từng sở hữu chuỗi 11 trận bất bại ấn tượng, khẳng định vị thế là một đội bóng không dễ bị đánh bại.

Thất bại trước U22 Việt Nam chấm dứt chuỗi 237 ngày bất bại liên tiếp của U22 Trung Quốc (Ảnh: CFA).

Thất bại tại Panda Cup 2025 vì thế không chỉ chấm dứt chuỗi trận ấn tượng mà còn là một cú sốc lớn, hoàn toàn đi ngược lại thành tích đối đầu và phong độ ổn định trước đó của đội bóng đất nước tỉ dân.

Dong Lu thẳng thừng tuyên bố: "Bóng đá Trung Quốc không có lợi thế hơn bóng đá Việt Nam. Với kỹ năng của các cầu thủ trung Quốc, tôi nghĩ chúng ta cần 20 năm rèn luyện mới có thể đuổi kịp trình độ của U22 Việt Nam hiện tại”.