Djokovic xúc động chia sẻ về di sản và khát khao được yêu mến

Novak Djokovic đã nói với tất cả sự nhiệt huyết trong cuộc phỏng vấn sâu sắc cùng Piers Morgan, nhưng chỉ khi được hỏi về di sản mà anh muốn để lại cho thế giới, tay vợt người Serbia mới thật sự bộc lộ cảm xúc chân thành nhất.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Djokovic luôn phải chiến đấu không chỉ trên sân mà còn trong cuộc đua giành tình cảm của người hâm mộ. Khi Roger Federer và Rafael Nadal thường chiếm trọn trái tim giới mộ điệu với phong cách thi đấu và hình ảnh được yêu mến, Djokovic lại phải nỗ lực không ngừng để khẳng định bản thân giữa những “người khổng lồ” của quần vợt hiện đại.

Djokovic không chỉ cạnh tranh với Nadal và Federer về danh hiệu, mà còn trong cuộc đua giành tình cảm của người hâm mộ (Ảnh: Getty).

Những năm gần đây, thái độ của khán giả với anh đã phần nào thay đổi. Giờ đây, người hâm mộ hiểu rằng họ không còn nhiều cơ hội được chứng kiến tay vợt vĩ đại nhất lịch sử thi đấu ở đỉnh cao. Dẫu vậy, Djokovic vẫn không tránh khỏi những khoảnh khắc bị la ó, như khi anh buộc phải rút lui ở bán kết Australian Open hồi tháng 1, hay khi đối mặt với sự phản ứng tiêu cực tại Wimbledon.

Djokovic từng thừa nhận rằng sự chỉ trích và lăng mạ từ người hâm mộ đã để lại ảnh hưởng sâu sắc. Với anh, mong muốn được thấu hiểu và yêu mến là điều tự nhiên ở một vận động viên đã giành hơn 20 danh hiệu Grand Slam và vô số kỷ lục. Vì thế, khi Morgan hỏi anh muốn được nhớ đến như thế nào, Djokovic đã lặng đi trước câu hỏi ấy.

“Là người đàn ông đã chạm đến trái tim mọi người. Tôi muốn khóc ngay bây giờ. Có lẽ đó là điều tôi muốn được khắc trên bia mộ của mình. Cảm ơn anh, vì anh đã giúp tôi nhận ra điều đó”, Djokovic nói, mắt rưng rưng.

Tuần trước, Djokovic cũng bật khóc khi chia sẻ với người hâm mộ tại Hy Lạp về huấn luyện viên cũ Nikola Pilic, người đã qua đời đầu năm nay. Anh cho biết việc đến dự tang lễ của Pilic là lần đầu tiên trong đời anh tham dự một đám tang, và cảm xúc ấy đã chạm sâu trong lòng.

“Cách mọi người nói về ông ấy không phải là về quần vợt, danh hiệu hay những ai ông từng huấn luyện mà là về con người ông, cách ông đối xử, cách ông truyền cảm hứng và thay đổi cuộc đời của những người từng gặp gỡ. Đó cũng chính là cách tôi muốn được nhớ đến”, Djokovic hồi tưởng.

Dù thường xuyên bị đặt dưới góc nhìn khắt khe, Djokovic vẫn có một cộng đồng người hâm mộ trung thành luôn đứng về phía anh. Tuy nhiên, những năm tháng phải hứng chịu sự tiêu cực rõ ràng đã để lại vết hằn trong tâm hồn tay vợt 38 tuổi.

Nếu Australian Open 2025 thực sự là lần cuối cùng Djokovic xuất hiện tại Melbourne, nơi anh đã gặt hái nhiều vinh quang nhất, anh hy vọng sẽ được nói lời chia tay bằng tình cảm và sự tôn trọng mà anh luôn khao khát suốt sự nghiệp của mình.