Nữ chiến sĩ xinh đẹp, tự tin đứng trên xe bọc thép trong lễ diễu binh

Tự hào khi được chọn là người đứng trên xe bọc thép

Trong suốt chuỗi hoạt động sự kiện A80 để hướng tới kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bên cạnh các khối diễu binh diễu hành, sự xuất hiện của dàn khí tài quân sự cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cả nước.

Thần thái gây sốt của nữ chiến sĩ Nguyễn Ngân Hà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỗi khi những chiếc xe tăng, xe bánh xích hay phương tiện đặc chủng lăn bánh trên đường phố Hà Nội lại nhận về tiếng hò reo, cổ vũ nhiệt tình từ phía người xem. Cùng với đó, các chiến sĩ xuất hiện cùng dàn khí tài thu hút bởi vẻ trang nghiêm, thần thái tự tin và không kém phần thân thiện khi vẫy tay tương tác với người dân.

Trong số đó, một nữ chiến sĩ đứng trên xe bọc thép Shinjeong S5 của khối xe đặc chủng thuộc lực lượng Công an nhân dân khiến người xem trầm trồ bởi thần thái tự tin không kém phần uy nghiêm, mạnh mẽ.

Sau màn diễu binh diễu hành qua lễ đài, thực hiện động tác chào điều lệnh, tới các tuyến phố, nữ chiến sĩ tươi cười thân thiện, vẫy tay chào người dân đón chờ, đợi kín ở hai bên đường. Khoảnh khắc được nhiều người ghi lại chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng gây sốt và nhận về lượng tương tác cao.

Theo tìm hiểu, nữ chiến sĩ là Nguyễn Ngân Hà (28 tuổi, quê ở Hòa Bình nay thuộc tỉnh Phú Thọ).

Đội mũ chống đạn nặng 5,9kg khi luyện tập

Ngân Hà cho biết, thời điểm diễn ra sự kiện A70 tại Điện Biên, cô đảm nhận vị trí quản lý sinh viên nên đành lỡ hẹn.

Bởi vậy, nữ chiến sĩ quyết tâm cố gắng không bỏ lỡ sự kiện A80. Để được tham gia, cô phải trải qua quá trình kiểm tra sức khỏe, yêu cầu chiều cao đảm bảo và có lý lịch chính trị rõ ràng.

Thời gian đầu luyện tập, các nữ chiến sĩ đội chiếc mũ có kính chống đạn nặng 5,9kg (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô bắt đầu tham gia luyện tập từ tháng 6. Khối xe đặc chủng của Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1 được phân công luyện tập tại đường đua F1 thuộc sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Cường độ luyện tập từ 6 đến 7 tiếng mỗi ngày, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

"Buổi sáng chúng tôi thường bắt đầu tập từ 6h45 hoặc 7h, kéo dài đến trưa. Buổi chiều sẽ tập tiếp từ 13h45 hoặc 14h đến 15h. Những ngày trời mát có thể tập kéo dài hơn nhằm đảm bảo vẫn đủ 6-7 tiếng/ngày", nữ chiến sĩ chia sẻ.

Một chi tiết ít ai biết đó là ở giai đoạn tập luyện thời gian đầu, các chiến sĩ phải đội mũ chống đạn có kính chống đạn nặng với tổng trọng lượng lên tới 5,9kg. Chỉ riêng phần kính đã nặng khoảng 2kg. Các thông số này đều được ghi rõ trên kính, mũ.

Sau đó, trước khi bước vào buổi hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ mới được đổi sang loại mũ nhẹ hơn, trọng lượng khoảng hơn 1kg để đồng bộ với trang phục cảnh sát đặc nhiệm.

Trong đội hình khối xe đặc chủng gồm hơn 400 người, chỉ có một số ít chiến sĩ được lựa chọn đứng ở vị trí nổi bật nhất trên nóc xe. Ngân Hà là một trong ba nữ chiến sĩ được trao vinh dự này.

"Khi biết tin được chọn là một trong những nữ chiến sĩ được vinh dự đứng trên xe, tôi rất bất ngờ. Thậm chí, tôi phải hỏi đi hỏi lại chỉ huy vài lần để xác nhận. Đó là cảm giác vừa hồi hộp lại tự hào, nhưng luôn thầm nhủ bản thân phải nỗ lực hết sức mới xứng đáng với vinh dự này”, cô chia sẻ.

Luyện tập để đứng lâu 2-3 tiếng liên tục

Khi những video chia sẻ các nữ chiến sĩ đứng ở vị trí nóc xe như Ngân Hà nhận về lượng tương tác lớn, không ít ý kiến nói đùa rằng có lẽ đây là "vị trí nhàn hạ nhất" trong số các khối diễu binh, diễu hành.

Tuy nhiên nữ chiến sĩ 28 tuổi cho biết, thực tế trong quá trình luyện tập, mọi thứ không hề dễ dàng.

Khó khăn lớn nhất của chiến sĩ ở vị trí này là phải đứng nghiêm trên nóc xe đặc chủng trong một không gian hẹp, biết cách giữ thăng bằng tuyệt đối khi xe di chuyển.

Với cô, đây là hành trình thanh xuân rực rỡ của đời mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian đầu, cô chỉ đứng được khoảng 50 phút dưới trời nắng là bắt đầu choáng váng. Sau đó, nhờ sự động viên của các đồng chí chỉ huy, tới nay cô có thể đứng liên tục khoảng 3 tiếng.

Ngoài việc giữ tư thế nghiêm trong thời gian dài, các nữ chiến sĩ phải luyện tập kỹ lưỡng các động tác chào tay, chào bằng ánh mắt khi xe đi qua lễ đài nhằm đảm bảo sự đồng bộ và tính chuẩn mực.

Sự kiện A80 kết thúc, Ngân Hà sẽ tiếp tục quay lại đơn vị công tác tại Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1 tại Hà Nội. Đây vốn là lực lượng chuyên thực hiện các chuyên án đặc biệt, trấn áp tội phạm và chống khủng bố.

“Được tham gia diễu binh, diễu hành sự kiện A80 là niềm may mắn lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Đó là kỷ niệm vất vả nhưng vô cùng đáng nhớ của hành trình thanh xuân", nữ chiến sĩ bày tỏ.