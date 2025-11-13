CĐV châu Á: "U22 Việt Nam có thể cạnh tranh vô địch với U22 Hàn Quốc"

"Một chiến thắng rất tuyệt vời, khiến đội chủ nhà cảm thấy muối mặt. Chúc mừng U22 Việt Nam", tài khoản Jambi PrelovedCorner đến từ Indonesia bày tỏ trên trang Asean Football sau khi chứng kiến U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc với tỷ số 1-0 ở trận ra quân giải tứ hùng CFA Team China - Panda Cup 2025 tại Thành Đô tối 12/11.

Bàn thắng duy nhất của Minh Phúc giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc (Ảnh: CFA).

Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh thể hiện sự tự tin, sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng trước U22 Trung Quốc. Rất nhiều cơ hội được hai đội tạo ra trong hiệp 1 cũng như hiệp 2, nhưng U22 Việt Nam là đội tận dụng tình huống tốt hơn với bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 81 nhờ pha lập công của Minh Phúc.

Chiến thắng này giúp U22 Việt Nam cùng có 3 điểm với U22 Hàn Quốc sau trận ra quân, nhưng xếp thứ 2 do kém hiệu số bàn thắng bại (U22 Hàn Quốc thắng U22 Uzbekistan 2-0).

Rất nhiều CĐV ở châu Á đã lên tiếng khen ngợi U22 Việt Nam với chiến thắng quan trọng trước đội chủ nhà. Dù đây chỉ là giải đấu giao hữu nhưng được xem là màn tập dượt quan trọng khi cả 4 anh tài của giải đấu sẽ cùng nhau cạnh tranh tại VCK U23 châu Á diễn ra vào năm sau.

"Ngay từ đầu trận tôi đã biết U22 Việt Nam sẽ chiến thắng. Bởi vì U22 Trung Quốc có vẻ như không có sự tự tin cần thiết. Họ ưu tiên phòng ngự phần sân nhà hơn là chơi tấn công. Chúc mừng chiến thắng của Việt Nam", tài khoản Ahmed Hussain đến từ Iraq bày tỏ.

"Đối với tôi, không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam gần đây vô địch AFF Cup. Tôi thích kỹ thuật và phong cách chơi của Việt Nam. Họ có nét giống đội tuyển Hàn Quốc, mạnh mẽ và quyết liệt", tài khoản Khem Choothai đến từ Thái Lan bình luận.

"Rất thú vị khi U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ tranh chức vô địch với U22 Hàn Quốc ở lượt cuối. U22 Việt Nam là một tập thể rất tự tin, chơi gắn kết, hứa hẹn sẽ tạo nên bất ngờ ở giải đấu", tài khoản Kim Hye Choi của Hàn Quốc nhận định.

"Thật lòng mà nói kỹ thuật di chuyển của các cầu thủ Việt Nam vượt trội hơn Trung Quốc. Người ta cứ nghĩ U22 Việt Nam đánh bại Trung Quốc là cú sốc lớn, nhưng thực tế thì việc Trung Quốc đánh bại Việt Nam mới là cú sốc.

Liệu chúng ta có thể trông cậy vào đội hình này ở vòng loại World Cup tiếp theo hay không. Đó là một suy nghĩ viễn vông", tài khoản Yanyu Chenmichao đến từ Trung Quốc chua chát bày tỏ.

"Việt Nam rất giỏi trong việc phát triển bóng đá trẻ, có thể xem là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu châu Á. Chúng tôi rất ngưỡng mộ các bạn", tài khoản Mohamed Ali đến từ Lebanon chốt lại.