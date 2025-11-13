Điều trùng hợp trong chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc

6 năm trước, trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games lần thứ 30, U22 Việt Nam bất ngờ đánh bại U22 Trung Quốc của HLV nổi tiếng Guus Hiddink (người Hà Lan) với tỷ số 2-0.

Người ghi cả hai bàn thắng cho đội bóng của HLV Park Hang Seo năm đó là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, từ những đường chuyền của Hồ Tấn Tài, sau các pha tấn công biên.

U22 Việt Nam (áo trắng) đánh bại U22 Trung Quốc ngay trên sân đối phương (Ảnh: VFF).

Hôm qua, đội tuyển U22 Việt Nam lại giành chiến thắng trước U22 Trung Quốc, lần này với tỷ số 1-0. Bàn thắng của U22 Việt Nam cũng xuất phát từ một pha tấn công biên, bóng được chuyền từ cánh trái vào trung lộ, hậu vệ U22 Trung Quốc phá bóng hỏng, trước khi Minh Phúc ập vào sút bóng ghi bàn cho U22 Việt Nam.

Hiện tại, đội tuyển U22 Việt Nam cũng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33, giống như trường hợp của chính chúng ta cách đây 6 năm. Năm 2019, U22 Việt Nam sau khi thắng đội tuyển U22 Trung Quốc, đã giành ngôi vô địch SEA Games.

Hiện tại, người hâm mộ bóng đá trong nước cũng mong mỏi điều tương tự với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Một thế hệ cầu thủ mới đang hình thành ở đội tuyển U22 Việt Nam. Nếu như ở trận thắng U22 Trung Quốc hồi năm 2019, những Tiến Linh, Hồ Tấn Tài vụt sáng thành ngôi sao, thì sau trận thắng đội bóng trẻ của quốc gia tỷ dân vào tối qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng những Minh Phúc (tác giả của bàn thắng) và Văn Thuận (người thực hiện đường chuyền) cũng làm được điều tương tự trong thời gian tới.

Minh Phúc (thứ hai từ trái sang) ghi bàn duy nhất cho U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tính cho đến trước trận đấu với U22 Trung Quốc tối qua, Minh Phúc và Văn Thuận vẫn còn khá vô danh với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, những chiến thắng trước các đội tuyển bóng đá Trung Quốc thường giúp cho cầu thủ của các đội tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin. 6 năm trước, bóng đá Việt Nam chưa hề vô địch SEA Games (tính từ sau ngày đất nước thống nhất), nhưng sau trận thắng trước U22 Trung Quốc, đội bóng của HLV Park Hang Seo năm đó thực hiện được giấc mơ lớn.

Hiện tại, U22 Việt Nam cũng cần một cú hích về niềm tin, nhằm đòi lại danh hiệu vô địch SEA Games từ tay U22 Indonesia. Các cầu thủ của chúng ta vừa có được niềm tin đó sau trận thắng trước đối thủ mạnh U22 Trung Quốc ngay trên sân đối phương.

Hiện tại, đội hình của U22 Việt Nam được đánh giá đồng đều không kém đội bóng cùng trang lứa của năm 2019. U22 Việt Nam lúc này mạnh cả trong tấn công lẫn phòng ngự, sở hữu nhân sự tốt ở cả tuyến trên (Đình Bắc, Vĩ Hào), tuyến giữa (Văn Trường, Văn Khang, Lê Viktor), lẫn tuyến dưới (Hiểu Minh, thủ môn Trung Kiên)…