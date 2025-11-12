Xem trực tiếp trận U22 Việt Nam gặp U22 Trung Quốc ở đâu?

Vào lúc 18h35 hôm nay (12/11), U22 Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn giải giao hữu Panda Cup 2025 tại Thành Đô gặp đội chủ nhà U22 Trung Quốc. Hiện tại, chưa có đài truyền hình nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu này. Vì vậy, trận đấu sẽ không được phát trực tiếp qua sóng truyền hình.

U22 Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn giải Panda Cup với U22 Trung Quốc vào hôm nay (Ảnh: VFF).

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc sẽ được tường thuật trực tiếp trên báo Dân trí. Bên cạnh đó, những thông tin bên lề giải đấu sẽ được cập nhật nhanh nhất trên báo Dân trí.

Trước thềm trận đấu này, U22 Việt Nam gặp khó khăn nhất định. Đội bóng có sự chuẩn bị khá gấp gáp khi hầu hết các các thủ vừa thi đấu ở V-League cách đây vài ngày. Thậm chí, nhóm cầu thủ Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Trường, Lê Văn Hà và Viktor Lê mới sang Trung Quốc vào hôm qua (11/11). Họ nhiều khả năng sẽ lỡ hẹn ở trận đấu với U22 Trung Quốc vì không kịp tập luyện và hồi phục thể lực.

Theo lịch trình, đội tuyển U22 Việt Nam chỉ có duy nhất một buổi tập vào chiều ngày 11/11 để hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi ra quân tại giải Panda Cup.

U22 Việt Nam có cơ hội thử lửa tốt khi đối đầu với các đối thủ mạnh như U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan, U22 Hàn Quốc (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, với lực lượng gồm đa số cầu thủ đang duy trì phong độ tốt ở V-League và cùng nhau rèn luyện qua nhiều đợt tập trung từ cuối năm 2024, U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ nhập cuộc tự tin, đạt hiệu quả chuyên môn cao tại giải đấu quốc tế này.

Giải Panda Cup là cơ hội cọ xát tốt của U22 Việt Nam trước thềm hai giải đấu quan trọng là SEA Games 33 vào tháng 12 và giải U23 châu Á vào tháng 1/2026. Tại giải Panda Cup, chúng ta sẽ đối đầu với những đối thủ chất lượng là U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan.