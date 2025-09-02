Trung vệ Duy Mạnh: "Biết ơn và tự hào trong ngày trọng đại của đất nước"

"Được sải bước trên Quảng trường Ba Đình vào ngày lịch sử của dân tộc, trong tôi dâng trào nhiều cảm xúc và lòng biết ơn với các thế hệ đi trước. Đây là khoảnh khắc mà bất kỳ người con Việt Nam nào cũng mơ ước”, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chia sẻ khi biết tin mình là một trong số những VĐV được chọn vào Khối diễu binh Văn hóa - Thể thao tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trung vệ Duy Mạnh (thứ 2 hàng trên từ trái sang) cùng các văn nghệ sĩ chụp ảnh tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (Ảnh: FBNV).

Sáng 2/9, trung vệ Duy Mạnh đã chia sẻ khoảnh khắc hát vang Quốc ca Việt Nam với niềm hân hoan, tự hào trong ngày lễ lớn của dân tộc. Trên trang cá nhân, trung vệ sinh năm 1996 cũng bày tỏ: "Biết ơn, trân trọng và tự hào. Mãi yêu tổ quốc Việt Nam. Hòa bình đẹp lắm", khi anh chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Với 20 năm cống hiến cho bóng đá nước nhà, Duy Mạnh là một trong những gương mặt thể thao nổi bật nhận được vinh dự trong khối diễu binh Văn hóa - Thể thao.

Trung vệ đang khoác áo CLB Hà Nội từng góp công lớn trong lần đội tuyển U23 Việt Nam giành vị trí Á quân tại giải U23 châu Á 2018, giúp tuyển Olympic Việt Nam lọt vào bán kết Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018.

Niềm vui của Duy Mạnh và các văn nghệ sĩ sau khi hoàn thành buổi diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (Ảnh: FBNV).

Đặc biệt sau khi giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, Duy Mạnh nằm trong danh sách 6 cầu thủ vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3 (cùng với Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Đình Triệu).

“Niềm tự hào lớn nhất của tôi là được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, được góp một phần công sức nhỏ bé vào thành tích chung của bóng đá Việt Nam và hôm nay là được sải bước trong ngày hội non sông. Đây sẽ là ký ức tôi trân trọng suốt đời”, Duy Mạnh chia sẻ sau khi góp phần nhỏ cho thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.