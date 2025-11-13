HLV Kim Sang Sik nhận tin vui, Duy Mạnh đeo băng đội trưởng

Ở buổi tập chiều 13/11, thủ thành Đặng Văn Lâm và tiền vệ Nguyễn Hai Long trở lại sân cùng các đồng đội. Trước đó, Văn Lâm phải bỏ dở buổi tập đầu tiên vì căng cơ đùi, trong khi Hai Long chấn thương vai.

Như vậy, HLV Kim Sang Sik có đầy đủ 23 cầu thủ, giúp chiến lược gia người Hàn Quốc dễ tính toán hơn về nhân sự cho trận gặp Lào sắp tới.

Duy Mạnh (giữa) được chọn làm đội trưởng đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Lào (Ảnh: VFF).

Cũng trong chiều nay, Ban cán sự đội tuyển chính thức được công bố. Theo đó, Duy Mạnh tiếp tục được tín nhiệm đeo băng đội trưởng, trong khi hai đội phó là Hoàng Đức và Quang Hải. Đây đều là những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm, uy tín và đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Trả lời báo chí trước trận đấu, tiền đạo Gia Hưng cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui sướng và tự hào khi được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây là lần thứ 3 trong năm lên đội tuyển nên tôi quen và hòa nhập nhiều hơn.

Trong trận đấu tới, hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam rất quan trọng. Đối với tôi, nếu được trao cơ hội, tôi cố gắng hết mình để thể hiện”.

Gia Hưng nói về HLV Kim Sang Sik: “Thầy rất vui tính, đoàn kết và luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ, điều đó làm chúng tôi cảm thấy dễ chịu. Về chiến thuật, thầy yêu cầu một tiền đạo phải biết cách dứt điểm, di chuyển làm sao để phù hợp với triết lý của đội”.

Nhận xét về Xuân Son, tiền đạo CLB Ninh Bình dành những lời khen: “Có anh Xuân Son thì đội tuyển sẽ mạnh hơn. Anh ấy là một đẳng cấp khác, và chúng tôi học hỏi được rất nhiều về cách di chuyển và tư duy của một tiền đạo thực thụ.

Dù mới trở lại sau 11 tháng chấn thương nhưng Xuân Son hòa nhập rất nhanh. Cá nhân tôi phải học hỏi nhiều ở anh ấy”.

Đội tuyển Việt Nam có thêm một ngày tập luyện tại Phú Thọ, trước khi lên đường sang Lào vào ngày 15/11, chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào lúc 19h ngày 19/11. Ở lượt đi, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thắng 5-0.