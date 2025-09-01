Nhan sắc xinh đẹp gây sốt của nữ chiến sĩ hai lần tham gia diễu binh

Từng gây sốt khi bắt trend “nụ cười Kim Seon Ho” phiên bản nữ khi tham gia diễu binh, diễu hành A50, Nguyễn Thu Quỳnh (sinh năm 2001, Phú Thọ) tiếp tục vinh dự đứng trong hàng ngũ Nữ sĩ quan Quân y lần nữa tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thu Quỳnh từng "viral" khi bắt trend tại A50 (Video: TikTok nhân vật).

Hiện nữ chiến sĩ xinh đẹp đang công tác tại Đại đội Thông tin - Bộ tham mưu - Binh chủng Tăng - Thiết giáp. Ít ai biết, trước đó cô nàng đã tốt nghiệp ngành học Kinh tế tài chính tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Nhan sắc xinh đẹp đời thường của nữ chiến sĩ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“May mắn được sinh ra trong thời bình nhưng tôi vẫn muốn được khoác lên mình màu xanh áo lính để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lý tưởng ấy đã thôi thúc tôi xung phong nhập ngũ”, nữ chiến sĩ chia sẻ.

Xa gia đình, bạn bè và rèn luyện tại môi trường kỷ luật nghiêm ngặt nhưng cô gái trẻ không coi đó là khó khăn của đời lính. Những ngày luyện tập trên thao trường nắng gió, những giờ học tập, huấn luyện chuẩn chỉ đến từng giây đã trở thành những thử thách, tôi rèn ý chí, bản lĩnh của cô gái trẻ.

“Thích nghi được với kỷ luật, tác phong quân đội; học được cách sống tập thể, biết chia sẻ, sát cánh cùng cùng đồng đội khiến tôi nhận ra mình trưởng thành hơn mỗi ngày”, Thu Quỳnh nói.

Vinh dự được hai lần đứng trong khối Nữ sĩ quan Quân y diễu binh, diễu hành tại hai lễ kỷ niệm lớn của dân tộc, Thu Quỳnh vẫn không giấu nổi sự xúc động và tự hào: “Cảm xúc của tôi vẫn bồi hồi như lần đầu tiên nhận nhiệm vụ. Đây vừa là niềm hạnh phúc, cũng vừa là trách nhiệm lớn lao của tôi”.

Nụ cười toả nắng của nữ chiến sĩ thu hút hơn 12 nghìn lượt thích trên Facebook (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quá trình luyện tập, hợp luyện trở thành kỷ niệm khó quên trong đời quân ngũ của bất cứ chiến sĩ nào tham gia các khối diễu binh, diễu hành. Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đội hình đông hơn nên việc dóng hàng, giữ cự ly, bước chân đều tăm tắp giữa hàng trăm chiến sĩ trở thành thử thách khó khăn đầu tiên sau những ngày đầu nhận nhiệm vụ.

“Cường độ tập luyện dưới nắng nóng gay gắt trên thao trường khiến ai cũng đầm đìa mồ hôi. Những giờ phút ấy đã rèn luyện cho chúng tôi sự kiên trì và tinh thần đồng đội cao độ, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó”, nữ chiến sĩ tự hào kể lại.

Thu Quỳnh vinh dự khi hai lần được đứng trong hàng ngũ của khối Nữ sĩ quan Quân y diễu binh, diễu hành tại hai lễ kỷ niệm lớn của đất nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong vô vàn những ký ức đẹp của nữ chiến sĩ trẻ, có một kỷ niệm khiến Thu Quỳnh không khỏi xúc động khi nhớ đến.

Kết thúc buổi hợp luyện tại Miếu Môn (Hà Nội), khi các khối đã về vị trí tập kết, trời bỗng đổ cơn mưa rất to.

"Trong màn mưa ấy, các học viên của các khối vẫn cùng nhau vỗ tay, hát thật to, thể hiện tinh thần ‘Mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa’, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách”, Thu Quỳnh kể lại câu chuyện.

Tình cảm nồng hậu của bà con đã tiếp thêm sức mạnh để bước chân của Thu Quỳnh và đồng đội thật đều, thật đẹp, thể hiện khí thế và tinh thần của quân đội trước nhân dân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những tiếng cổ vũ, những tràng pháo tay của bà con nhân dân khiến nữ chiến sĩ và các đồng đội càng thêm hạnh phúc và vinh dự: “Trong khoảnh khắc ấy, bao mệt mỏi, vất vả trong quá trình tập luyện của chúng tôi như tan biến, chỉ còn sự tự hào khi là người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam ”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, dù có chút hồi hộp trước thềm diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh, Thu Quỳnh cùng các đồng đội vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ: “Chúng tôi đang rất mong đợi được sải những bước chân tự tin qua Quảng trường Ba Đình trước sự chứng kiến của toàn thể nhân dân và bạn bè quốc tế”.