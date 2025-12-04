Arsenal thắng Brentford, xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng

Arsenal tiếp tục khẳng định vị thế "pháo đài Emirates" khi đánh bại Brentford 2-0, nối dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này (7 thắng, 1 hòa). Trong khi đó, đội khách Brentford tiếp tục chật vật trên sân khách với chỉ một chiến thắng từ đầu mùa (6 thua).

Bước vào tháng 12 với lịch thi đấu dày đặc, HLV Mikel Arteta đã thực hiện xoay tua đội hình nhưng Arsenal vẫn nhập cuộc đầy chủ động. Phút 11, bộ đôi tài năng trẻ Noni Madueke và Ben White đã phối hợp ăn ý, tạo điều kiện cho Mikel Merino đánh đầu đập đất mở tỷ số.

Arsenal sớm dồn ép Brentford (Ảnh: Getty).

Bàn thắng sớm giúp Arsenal thi đấu thoải mái hơn. Madueke sau đó có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng không thắng được thủ môn Caoimhin Kelleher. Brentford cũng có pha đáp trả nguy hiểm khi Kevin Schade đánh đầu dội xà ngang khung thành David Raya.

Dù Brentford dần lấy lại thế trận, Arsenal vẫn tạo ra nhiều cơ hội trước giờ nghỉ. Rico Henry đã hai lần xuất sắc cản phá các pha dứt điểm của Madueke, giữ vững tỷ số 1-0.

Sau giờ nghỉ, Brentford tiếp tục thi đấu tự tin. Sự xuất hiện của chân sút Igor Thiago bên phía Brentford đã khiến không khí tại Emirates trở nên căng thẳng. Ngay lập tức, Arteta tung Eberechi Eze và Bukayo Saka vào sân, giúp Arsenal giành lại quyền kiểm soát. Riccardo Calafiori và Declan Rice liên tục thử thách Kelleher bằng những cú sút xa, và Merino suýt chút nữa đã nâng tỷ số.

Sức ép liên tục của Arsenal cuối cùng đã được đền đáp. Kelleher cản phá cú sút của Calafiori và pha đá bồi của Saka, nhưng cầu thủ chạy cánh người Anh đã kịp chuộc lỗi khi thoát xuống nhận bóng ở đầu vòng cấm địa rồi dứt điểm tung lưới đội khách ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal.

Saka ăn mừng sau khi ghi bàn cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này giúp Arsenal duy trì khoảng cách 5 điểm với đội nhì bảng, đồng thời kéo dài chuỗi phong độ ấn tượng tại Ngoại hạng Anh với chỉ một thất bại sau 14 trận (10 thắng, 3 hòa). HLV Arteta cũng nối dài mạch bất bại trước Brentford lên chín trận gần nhất (7 thắng, 2 hòa). Trong khi đó, Brentford tiếp tục chuỗi phong độ tệ hại ở các trận derby London, với chỉ bốn chiến thắng trong 24 trận gần đây (6 hòa, 13 thua).