Một thanh niên ở Hà Nội đòi gia đình chuyển hơn nửa tỷ đồng “chuộc mạng”

Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa kịp thời giải cứu một thanh niên bị "bắt cóc online".

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 3/12, Phòng An ninh mạng tiếp nhận tin báo của gia đình N.T.C. (21 tuổi, quê Hà Nam, tạm trú tại phường Hồng Hà) về việc C. yêu cầu chuyển 550 triệu đồng để “chuộc mạng”.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp truy tìm dấu vết nạn nhân.

Kẻ lừa đảo giả danh VKS để đe dọa C. (Ảnh: Phòng An ninh mạng Công an Hà Nội).

Đến 23h50 cùng ngày, công an xác định C. đang ở một khách sạn tại phường Bồ Đề và kịp thời tiếp cận, đưa nạn nhân về nơi an toàn, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng.

Theo xác minh, nạn nhân nhận cuộc gọi từ đối tượng giả danh shipper, sau đó là video call từ kẻ mạo danh cán bộ Công an TPHCM, mặc sắc phục, dựng kịch bản “điều tra vận chuyển ma túy” có liên quan đến nạn nhân.

Chúng liên tục đe dọa, ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, rời khỏi nơi ở, thuê phòng khách sạn “để làm việc bí mật”, chuyển tiền, vay tiền qua ứng dụng, gọi về xin gia đình chuyển 550 triệu đồng với lý do “học thạc sĩ”.

C. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Các đối tượng còn giả danh cán bộ trường đại học, nhắn tin đe dọa “chặt tay” nếu không chuyển tiền, khiến gia đình hoảng loạn và trình báo cơ quan Công an.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin cuộc gọi tự xưng công an, VKS, tòa án... yêu cầu chuyển tiền; không làm việc qua Zalo, Messenger, video call với người lạ mặc sắc phục; không rời khỏi nơi ở, không cắt liên lạc với gia đình theo yêu cầu của bất kỳ ai.

Khi nhận được thông tin nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn.