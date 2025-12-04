Djokovic sẵn sàng quyết đấu Sinner, Alcaraz ở Australian Open 2026

Chia sẻ với báo giới, Djokovic cho biết: “Mục tiêu của tôi không phải tạm dừng mà là quay lại mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đối đầu với các đối thủ trẻ, năng động hơn như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, quan trọng là cơ thể tôi đạt thể trạng tốt nhất.

Djokovic nhiều lần thất bại trước Sinner ở mùa giải năm 2025 (Ảnh: Reuters).

Tôi đang cho bản thân tạm nghỉ và tái tạo lại cơ thể. Tôi thường xuyên dính chấn thương trong vòng 18 tháng qua, bởi vậy tôi muốn cơ thể mình được tái tạo lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Hy vọng tôi có thể tiếp tục đối đầu với những tay vợt hàng đầu thế giới”.

Novak Djokovic đang trong quá trình hồi phục để chuẩn bị cho mùa giải 2026 và anh thể hiện quyết tâm cao ở Australian Open vào tháng 1/2026. Ngôi sao người Serbia đã trải qua hai năm liên tiếp không thể vô địch Grand Slam.

Ở mùa giải 2025, Djokovic đều bị loại ở bán kết cả 4 giải đấu Australian Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open, sau những thất bại trước các tay vợt hàng đầu thế giới là Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và Alexander Zverev.

Djokovic bị chấn thương liên tục hành hạ trong năm qua, khiến anh quyết định không dự ATP Finals 2025 vào tháng 11. Nole kỳ vọng khoảng thời gian dài nghỉ ngơi sẽ giúp anh có được sự ổn định và thể lực tốt nhất trước khi bước vào mùa giải 2026 đầy thách thức.