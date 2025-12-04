Thận yếu da có thể xuất hiện 6 triệu chứng lạ mà quen này

Khi thận bắt đầu suy giảm chức năng, cơ thể không chỉ có những thay đổi âm thầm bên trong.

Nhiều tín hiệu cảnh báo xuất hiện ngay trên da nhưng thường bị xem nhẹ hoặc nhầm lẫn với bệnh da liễu thông thường. Các chuyên gia cảnh báo việc bỏ qua những dấu hiệu này có thể khiến bệnh tiến triển nặng mà người bệnh không biết.

Da khô căng rát, nổi vảy như vảy cá, ngứa liên tục hoặc phù nề quanh mắt và tay chân… là những biểu hiện sớm của bệnh thận mạn tính theo nhiều nghiên cứu quốc tế được công bố trên các tạp chí y khoa về thận học và da liễu.

Tỉ lệ bệnh thận mạn ngày càng gia tăng, trong đó một bộ phận lớn bệnh nhân chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn vì nhầm lẫn các triệu chứng.

Da khô bất thường là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất

Theo thống kê của India Times, trong nhóm bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính, có đến 72% gặp tình trạng da khô nghiêm trọng. Thận bình thường giúp điều hòa tuyến mồ hôi và tuyến dầu. Khi chức năng thận kém, tuyến dầu giảm hoạt động khiến bề mặt da thô ráp, bong tróc và căng tức.

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Da liễu Lâm sàng và Thực nghiệm (Journal of Clinical and Experimental Dermatology Research) cũng ghi nhận tình trạng xerosis chiếm hơn một nửa số bệnh nhân thận mạn giai đoạn cuối, đặc biệt khô nhiều ở mặt, mu bàn tay và cẳng chân.

Ngứa dữ dội do tích tụ chất thải

Học viện Da liễu Mỹ cho biết ngứa là một trong những triệu chứng điển hình của bệnh thận. Khi thận không lọc tốt ure và các chất thải, các độc tố này kích thích dây thần kinh cảm giác gây ngứa lan rộng hoặc từng vùng.

Khoảng 56% bệnh nhân bệnh thận mạn tính báo cáo tình trạng ngứa mức độ vừa đến nặng, thường liên quan đến tăng phốt pho máu.

Ngứa kéo dài khiến người bệnh gãi liên tục tạo ra các vết trầy xước, mảng sạm hoặc vảy sừng. Một số trường hợp nặng có thể xuất hiện loét da do viêm kéo dài.

Phát ban và mụn dạng hạt do urê huyết

Khi urê và độc tố tích tụ quá mức, da có thể nổi các sẩn ngứa hình vòm nhỏ, sau đó tạo thành mảng thô ráp.

Báo cáo từ Everyday Health cho thấy gần 43% bệnh nhân bệnh thận mạn tính xuất hiện phát ban có nguồn gốc từ nấm hoặc vi khuẩn. Các nốt phát ban nặng có thể chuyển thành đốm tím, loét và có nguy cơ nhiễm trùng.

Phù nề quanh mắt, chân tay

Một dấu hiệu điển hình và thường xuất hiện sớm là phù. Sưng mí mắt vào buổi sáng, phù mắt cá chân hoặc bàn tay xảy ra khi thận giảm khả năng lọc và nước bị giữ lại trong mô.

Nhiều nghiên cứu về bệnh thận mạn giải thích hiện tượng này liên quan đến thay đổi protein trong nước tiểu, khiến dịch thoát ra mô nhiều hơn.

Da đổi màu, xanh xao hoặc vàng xám

Trong giai đoạn tiến triển của bệnh thận, độc tố trong máu tích tụ khiến da người bệnh chuyển màu xám, vàng hoặc tối đi.

Một nghiên cứu về sắc tố da ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính cho thấy 21% xuất hiện sắc tố vàng nhạt và 51% tăng sắc tố ở những vùng tiếp xúc ánh sáng mặt trời. Tình trạng xanh xao xảy ra ở 64% bệnh nhân do thiếu máu vì giảm sản xuất hormone erythropoietin của thận.

Canxi lắng đọng dưới da

Khi thận không điều hòa được khoáng chất, phốt pho tăng cao kéo theo canxi lắng đọng. Một số nghiên cứu ghi nhận canxi có thể tích tụ ở khớp, khuỷu tay hoặc đầu ngón tay, gây đau dữ dội khi các mảng canxi trồi lên khỏi da để lại chất trắng như phấn.