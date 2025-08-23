Vận động viên nhí Việt Nam tỏa sáng ở giải trượt băng tốc độ châu Á 2025

Tại giải trượt băng tốc độ châu Á mở rộng 2025 - Asia Open Short Track Speed Skating Trophy tổ chức tại Ấn Độ - giải đấu lớn nhất khu vực châu Á dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) và Liên đoàn Trượt băng châu Á (ASU), đoàn Việt Nam đã ghi dấu ấn đáng tự hào với màn trình diễn xuất sắc của vận động viên nhí Nguyễn Hoàng Bảo Chi.

Giải đấu năm nay quy tụ 240 vận động viên đến từ 11 quốc gia bao gồm những cường quốc hàng đầu về trượt băng như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ và Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Bảo Chi bước ra sân chơi châu lục, sau khi từng gây ấn tượng tại giải vô địch Đông Nam Á năm ngoái với thành tích 2 Huy chương vàng.

Nguyễn Hoàng Bảo Chi tiếp tục để lại dấu ấn ở giải châu Á (Ảnh: HL).

Trong lần đầu tiên tham dự một giải đấu cấp châu lục có quy mô và tầm vóc vượt trội, Bảo Chi (SN 2015) đã khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bất ngờ khi giành Huy chương bạc nội dung 333m và Huy chương đồng nội dung 500m.

Giải châu Á mở rộng lần này có đẳng cấp cao hơn rất nhiều, không chỉ bởi quy mô và chất lượng chuyên môn mà còn do sự hiện diện của những đội tuyển mạnh với hệ thống đào tạo chuyên nghiệp.

Việc một vận động viên chưa tròn 10 tuổi của Việt Nam giành được 2 Huy chương trong 2 nội dung tham dự là điều không hề dễ dàng và phản ánh sự bứt phá mạnh mẽ cả về tài năng lẫn tinh thần thi đấu.

Bảo Chi trên bục nhận giải tại Ấn Độ (Ảnh: HL).

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Nguyễn Hoàng Bảo Chi bắt đầu làm quen với trượt băng và roller khi mới 5 tuổi. Dù còn rất nhỏ, cô bé đã sớm bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao tốc độ này.

Theo chia sẻ từ gia đình, Bảo Chi có thể dành hàng chục giờ đồng hồ mỗi tuần cho việc tập luyện - một lịch trình nghiêm túc và bền bỉ hiếm thấy ở lứa tuổi thiếu nhi.

Dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên chuyên môn và sự đồng hành kiên trì của gia đình, Bảo Chi không chỉ rèn luyện về kỹ thuật mà còn cả thể lực và tinh thần thi đấu. Cô bé từng nhiều lần giành giải thưởng cao tại các giải đấu cấp tỉnh và quốc gia.

Đặc biệt, tại giải vô địch quốc gia trượt băng và roller Việt Nam, giải đấu uy tín nhất trong năm do Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam tổ chức, Bảo Chi là một trong số ít vận động viên nhí giành 2 Huy chương vàng vượt qua gần 100 VĐV đến từ Hà Nội, TPHCM và các địa phương khác.

Thành công của Bảo Chi đến từ nỗ lực tập luyện chăm chỉ và nghị lực trong thi đấu (Ảnh: HL).

Chính nhờ bảng thành tích ấn tượng này, Bảo Chi đã được mời làm đại sứ thương hiệu cho một số nhãn hàng thể thao và trở thành hình ảnh truyền cảm hứng cho cộng đồng yêu thích trượt băng trẻ tuổi tại Việt Nam.

Thành công của Bảo Chi tại giải này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là dấu ấn của sự phát triển thể thao trẻ em Việt Nam trên đấu trường khu vực. Trong bối cảnh trượt băng vẫn còn là môn thể thao mới mẻ và chưa phổ biến rộng rãi tại Việt Nam, những bước tiến như vậy cho thấy tiềm năng rất lớn nếu được đầu tư bài bản và có chiến lược phát triển dài hạn.

Với thành tích ấn tượng, Bảo Chi đang dần trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ vận động viên nhí năng động, bản lĩnh và đầy nhiệt huyết của Việt Nam. Các chuyên gia đánh giá rằng, nếu tiếp tục giữ vững tinh thần học hỏi, kiên trì luyện tập và được đầu tư đúng hướng, cô bé hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong các đấu trường quốc tế như giải vô địch thế giới hay thậm chí là Thế vận hội trẻ.

Giữa một sân chơi đầy cạnh tranh, chiến thắng của Nguyễn Hoàng Bảo Chi là kết quả của sự nỗ lực không ngừng. Và hơn cả những tấm huy chương, chính tinh thần thể thao, niềm tin và ý chí chinh phục của cô bé đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng người yêu thể thao Việt Nam.

Giải đấu tại Ấn Độ đã khép lại, nhưng hành trình chinh phục đỉnh cao của vận động viên nhí này vẫn đang tiếp tục, hứa hẹn mở ra một tương lai rực rỡ cho trượt băng tốc độ Việt Nam trên bản đồ thể thao châu lục.