Chelsea gục ngã trước Leeds, tham vọng vô địch lung lay

Leeds United đã tạo nên bất ngờ lớn tại Ngoại hạng Anh khi đánh bại Chelsea với tỷ số 3-1 ngay trên sân nhà, qua đó tạm thời thoát khỏi nhóm xuống hạng và giáng một đòn mạnh vào tham vọng vô địch của The Blues. Chiến thắng thuyết phục này đã chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp của đội bóng vùng Yorkshire.

Ngay từ những phút đầu, Leeds đã thể hiện sự quyết tâm cao độ. Phút thứ 6, Jaka Bijol mở tỷ số sau pha đá phạt góc chuẩn xác của Anton Stach, đưa bóng đến cột gần để trung vệ này bật cao đánh đầu tung lưới. Chỉ 10 phút sau, "Mèo đen" suýt nhân đôi cách biệt với tình huống tương tự, nhưng cú đánh đầu của Pascal Struijk lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Jaka Bijol ghi bàn mở tỷ số từ sớm (Ảnh: Getty).

Chelsea thi đấu dưới sức và tỏ ra lép vế hoàn toàn trong phần lớn thời gian hiệp một. Dù đoàn quân của Enzo Maresca dần kiểm soát thế trận sau nửa giờ bóng lăn, họ vẫn không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào. Phút 43, Leeds tiếp tục tận dụng sai lầm của đối thủ. Enzo Fernandez để mất bóng vô duyên, tạo điều kiện để Ao Tanaka tung cú sút trái phá từ rìa vòng cấm, hạ gục Robert Sanchez và đưa Leeds dẫn trước 2-0 trước giờ nghỉ.

Đầu hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao. Sanchez xuất sắc cản phá cú vô lê của Lukas Nmecha, và ngay sau đó, Chelsea tìm được bàn rút ngắn tỷ số. Phút 50, Gittens bứt tốc xuống biên rồi căng ngang chuẩn xác để cầu thủ vào sân thay người Neto băng vào đệm bóng tung lưới Leeds, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sự trở lại của Cole Palmer sau hai tháng vắng mặt được kỳ vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới cho Chelsea, nhưng tuyển thủ Anh lại sút chệch cột dọc sau đường tạt bóng của Alejandro Garnacho. Hy vọng của Chelsea chính thức khép lại khi hàng thủ tiếp tục mắc sai lầm. Phút 72, Tosin Adarabioyo để Noah Okafor cướp bóng, trước khi cầu thủ này chuyền dọn cỗ cho Dominic Calvert-Lewin dễ dàng ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Sự trở lại của Palmer không giúp Chelsea thoát khỏi thất bại (Ảnh: Getty).

Một đêm thất vọng nữa tại Elland Road với Chelsea, đội mới chỉ thắng 6 trong 49 lần làm khách tại đây. The Blues rơi xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, trở lại mặt đất sau trận hòa ấn tượng trước Arsenal cuối tuần trước. Trong khi đó, Leeds vươn lên vị trí 17, tạo khoảng cách ba điểm so với West Ham United nhờ chiến thắng quan trọng này.