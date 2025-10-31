Khổ luyện thành tài tại “lò luyện vàng” Thể dục dụng cụ Việt Nam

Chỉ còn hơn một tháng nữa, SEA Games 33 sẽ chính thức khởi tranh tại Thái Lan. Tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia (khu B), không khí những ngày này như được hâm nóng theo từng nhịp bật nhảy, xoay người và tiếp đất chắc chắn của các vận động viên Thể dục dụng cụ (TDDC). Tất cả đang miệt mài tập luyện với quyết tâm đem về thành tích cao nhất cho thể thao Việt Nam.

Được ví như “lò luyện vàng” của thể dục dụng cụ Việt Nam, những ngày cận SEA Games 33, không khí tại phòng tập trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Mỗi vận động viên đều miệt mài tập luyện với quyết tâm cao nhất, hướng tới thành tích vì màu cờ sắc áo.

7h30 sáng, phòng tập đã sáng đèn và vang lên tiếng tiếp đất, tiếng bật nhảy. Một số vận động viên có mặt từ rất sớm, tranh thủ khởi động và ôn lại kỹ thuật trước khi bước vào giáo án chính.

Mỗi ngày, các vận động viên trải qua nhiều giờ tập luyện liên tục, chia theo từng nội dung như xà đơn, ngựa tay quay, nhảy chống, vòng treo…

Không chỉ đòi hỏi thể lực dẻo dai, TDDC còn là môn thể thao yêu cầu sự chính xác tuyệt đối, khả năng giữ thăng bằng, kiểm soát cơ thể và tâm lý ổn định. Vì vậy, quá trình tập luyện luôn căng như dây đàn, chú trọng từng động tác, từng điểm rơi.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33, HLV Trương Minh Sang cho biết, đội tuyển Thể dục dụng cụ đang bước vào giai đoạn nước rút. Trong năm, các vận động viên đã tham dự một số giải đấu trong và ngoài nước, qua đó đạt được những kết quả nhất định và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quý báu.

"Qua mỗi giải đấu, chúng tôi rút ra các bài học, kinh nghiệm với các vận động viên để có sự chuẩn bị tốt hơn, nâng cao thành tích. Về SEA Games 33, ngay từ đầu năm toàn đội đã xác định và chuẩn bị tâm lý, tới thời điểm hiện tại, tất cả đều đã sẵn sàng".

Tại SEA Games 33, nước chủ nhà Thái Lan đã điều chỉnh điều lệ thi đấu, loại bỏ hai nội dung đồng đội và toàn năng, vốn là thế mạnh của Thể dục dụng cụ Việt Nam, đặc biệt ở đội nam.

“Về mặt đơn môn, chúng tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chúng tôi xác định tiếp tục tập trung vào những thế mạnh truyền thống của đội nam như ngựa vòng và vòng treo, đồng thời gia tăng khả năng cạnh tranh ở hai nội dung xà kép và xà đơn,” HLV Trương Minh Sang chia sẻ.

Những cái tên đang có được phong độ ổn định trong những năm gần đây như Khánh Phong, Phương Thành hay Xuân Thiện được hy vọng sẽ "hái vàng" về cho TDDC Việt Nam tại kỳ SEA Games trên đất Thái.

Sau chuỗi phong độ ổn định trong thời gian vừa qua, đặc biệt là thành tích HCV giải TDDC thế giới hồi tháng 5, Xuân Thiện tự tin sẽ kéo dài thành tích HCV ở kỳ SEA Games 33.

“Mục tiêu của em tại SEA Games 33 là bảo vệ tấm HCV cá nhân lần thứ ba. Thực ra, đối thủ lớn nhất không phải ai khác, mà chính là bản thân em, mình phải giữ được sự ổn định để hoàn thành tốt bài thi. Các quốc gia trong khu vực thời gian qua đều tiến bộ rất nhanh, nhưng nhìn lại quãng thời gian một năm vừa rồi, em tin mình có thể bảo vệ tấm HCV", Xuân Thiện cho hay.

Đinh Phương Thành, "chàng trai vàng" dày dặn kinh nghiệm của TDDC Việt Nam được kỳ vọng sẽ đem về Huy chương tại SEA Games 33.

Giai đoạn nước rút này cũng là lúc các bài tập được nâng độ khó và cường độ tăng cao. Các vận động viên không chỉ củng cố kỹ thuật mà còn nâng cao khả năng chịu lực, phản xạ và độ an toàn trong khi thực hiện động tác xoay, lộn trên không.

Với các cô gái TDDC Việt Nam, những cái tên như Nguyễn Thị Quỳnh Như, Trần Đoàn Quỳnh Nam cũng đang nỗ lực tập luyện, nâng cấp độ khó và độ chính xác trong phần trình diễn, phấn đấu cạnh tranh huy chương ở những nội dung sở trường.

Trong phòng tập ấy, không có ồn ào nhưng có một ngọn lửa âm ỉ, vững bền, đó là khát vọng chiến thắng. SEA Games 33 vẫn còn ở phía trước, nhưng hành trình chuẩn bị đã được hun đúc bằng mồ hôi, kỷ luật và niềm tin.

Nếu mỗi bài tập là một viên gạch, thì những ngày tháng này chính là lúc “lò luyện vàng” Thể dục dụng cụ Việt Nam đang rực lửa, sẵn sàng rèn nên những bước bật đưa các vận động viên chạm tới vinh quang.