Hành trình trở lại sự sống của nam sinh 16 tuổi

Từ cõi chết trở về, nam sinh 16 tuổi viết tiếp giấc mơ đến trường (Video: Hương Hồng).

Cách đây không lâu, câu chuyện về nam sinh Đào Xuân Trường (SN 2009, học sinh lớp 11, Trường THPT Triệu Sơn 3, tỉnh Thanh Hóa) khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trong thời gian điều trị căn bệnh viên não, Trường gặp tai nạn bất ngờ khi ăn. Viên thạch mắc nghẹn ở đường thở khiến em ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, phải thở máy và điều trị tích cực tại Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai.

Các bác sĩ và điều dưỡng luôn túc trực bên giường bệnh, từng giây từng phút theo dõi chỉ số tim, oxy, điện não của Trường. Có những đêm, nam sinh rơi vào nguy kịch, toàn bộ ekip phải chạy đua với thời gian để giành giật lại sự sống mong manh cho em.

Vốn mang bệnh nặng, Trường bị hóc dị vật khiến ngưng tuần hoàn, hôn mê sâu, tính mạng của nam sinh 16 tuổi từng phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc (Ảnh: Hương Hồng).

Gia đình Trường vốn khó khăn, bố mẹ em làm thuê đủ nghề để nuôi 3 con ăn học. Khi con trai út rơi vào nguy kịch, họ phải vay mượn khắp nơi, nhưng số tiền điều trị quá lớn khiến gia đình gần như tuyệt vọng.

Trong giây phút tưởng chừng không còn lối thoát, phép màu đã xuất hiện. Sau khi báo Dân trí đăng bài “Hóc dị vật, nam sinh 16 tuổi mang bệnh nặng nguy kịch tính mạng”, hàng ngàn bạn đọc trong và ngoài nước đã gửi lời động viên, chia sẻ, ủng hộ tài chính, giúp Trường có cơ hội được cứu sống.

Ngày 4/10, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai trao biển biểu trưng số tiền 110.895.944 đồng tới gia đình nam sinh Đào Xuân Trường. Đây là số tiền do bạn đọc ủng hộ Trường qua báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được kết chuyển đến tài khoản chị Khương Thị Xuân (mẹ của Trường) trước đó.

Ngoài ra, nhiều bạn đọc đã trực tiếp gửi về tài khoản của chị Khương Thị Xuân số tiền hơn 100 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình Trường đã được bạn đọc và nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 210 triệu đồng. Đây là món quà vô cùng quý giá, giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai trao biển biểu trưng số tiền 110.895.944 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình em Đào Xuân Trường (Ảnh: Hương Hồng).

Nhờ nguồn hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Dân trí và sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ, điều kỳ diệu đã đến. Sau hơn 1 tháng chiến đấu trong phòng hồi sức, Trường dần tỉnh lại, có thể tự thở, ăn uống, nói chuyện và tập đi lại.

Bác sĩ Vương Xuân Toàn, khoa Hồi sức Thần kinh, Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, xúc động chia sẻ: “Khi Trường mở mắt và cười với mẹ, cả kíp trực đã vỡ òa. Không ai có thể tin cậu bé từng ngừng tim lại hồi phục nhanh như vậy. Có được điều này là nhờ nghị lực của cháu và gia đình, sự tận tụy của các y, bác sĩ và đặc biệt là tình yêu thương to lớn từ bạn đọc Dân trí”.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cùng sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, Trường đã hồi phục kỳ diệu (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày về trong niềm hạnh phúc vỡ òa, cậu học trò nghèo viết tiếp giấc mơ đến trường

Chị Nguyễn Thị Hạ, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ toàn diện cho tất cả các bệnh nhân, nhưng không phải ca bệnh nào cũng có được cái kết tốt đẹp như thế. Nhìn Trường khỏe mạnh, tôi lại thấy rõ hơn ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ “nhân ái”. Xin cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc đã cùng chúng tôi tạo nên phép màu”.

Tại buổi trao biển biểu trưng, Trường cúi đầu cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng và phóng viên Dân trí.

Trường tâm sự: “Con không nghĩ mình có thể sống được. Mỗi lần tỉnh dậy, con thấy xung quanh là máy móc, là mẹ khóc. Giờ con đã khỏe mạnh, được đến trường, con thấy cuộc đời này quý giá vô cùng.

Con cảm ơn các ông, bà, cô, chú bạn đọc báo Dân trí, đặc biệt là các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai đã cứu mạng con. Con sẽ sống thật tốt, học thật giỏi để không phụ lòng mọi người”.

Chị Xuân ôm con trong vòng tay, nước mắt chan hòa: “Tôi tưởng đã mất con rồi! Nhờ báo Dân trí và các tấm lòng nhân ái cùng các bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai, con tôi mới được trở lại cuộc đời”.

Chị Khương Thị Xuân (mẹ của Trường) đã từng khóc hết nước mắt lo lắng cho con trai (Ảnh: Hương Hồng).

Khi xuất viện, Trường gầy hơn trước nhưng nụ cười đã trở lại. Hình ảnh Trường chậm rãi bước ra khỏi cổng viện, tay nắm tay mẹ khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động.

Sau khi trở về quê, Trường nghỉ ngơi một thời gian ngắn để hồi phục rồi quyết tâm quay lại trường học.

Nụ cười hạnh phúc của 2 mẹ con Trường trong ngày xuất viện (Ảnh: Hương Hồng).

Hành trình trở về cuộc sống của nam sinh Đào Xuân Trường là câu chuyện lay động lòng người, nơi mà nghị lực, y học và lòng nhân ái cùng tạo nên một phép màu diệu kỳ. Từ cậu bé nằm bất động trong phòng hồi sức, nay em đã trở lại trường lớp, viết tiếp ước mơ và sống trọn vẹn như bao bạn bè cùng trang lứa.

Giữa cuộc đời còn nhiều gian khó, lòng nhân ái vẫn âm thầm làm nên những điều tưởng chừng không thể. Phép màu ấy giờ đây hiện hữu trong hình dáng một cậu học trò với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo. Là em, cậu học trò nghèo Đào Xuân Trường, người đã trở về từ cõi chết để viết tiếp giấc mơ đời mình.