Hóc dị vật, nam sinh 16 tuổi mang bệnh nặng nguy kịch tính mạng

Bác sĩ kêu gọi cứu nam sinh 16 tuổi nguy kịch sau hóc dị vật (Video: Hương Hồng).

Mẹ nghèo gục ngã nhìn con trai từng giây giành giật mạng sống với tử thần

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức tích cực thần kinh, Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), em Đào Xuân Trường (SN 2009, học sinh lớp 11, Trường THPT Triệu Sơn 3, Thanh Hóa) nằm bất động. Xung quanh Trường là đủ loại máy móc, thiết bị y tế tối tân trợ giúp em duy trì mạng sống mong manh.

Ngoài hành lang buồng bệnh, chị Khương Thị Xuân (SN 1975, mẹ của Trường) bồn chồn đứng ngồi không yên. Gương mặt chị hằn rõ nỗi đau tột cùng, khi chứng kiến đứa con yêu quý đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Vốn mang bệnh nặng, Trường bị hóc dị vật dẫn tới ngưng tuần hoàn, hôn mê sâu, tính mạng phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc (Ảnh: Hương Hồng).

Ngước lên đôi mắt thâm quầng, giọng chị Xuân lạc đi khi kể về bệnh tình của con trai. Cuối tháng 5, sau khi kết thúc năm học, chị Xuân thấy Trường tự dưng chân tay run rẩy, đi lại, ăn uống, phát âm hết sức khó khăn. Cho rằng con mệt mỏi sau 1 năm học căng thẳng, chị Xuân không đưa con đi khám. Thế nhưng, tình trạng của Trường ngày một nặng hơn.

Đầu tháng 6, Trường đột nhiên ngã lăn ra đất ngất xỉu. Lúc đó, gia đình mới tá hỏa vay mượn tiền đưa con đi bệnh viện. Dù đã được thăm khám và điều trị ở nhiều nơi, nhưng bệnh tình của cậu không mấy thuyên giảm.

Người mẹ nghèo vô cùng lo lắng, không biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục điều trị bệnh cho con trai (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày 28/7, khi đang điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, trong lúc ăn thạch, Trường bị viên thạch mắc kẹt trong đường thở, dẫn tới ngừng tuần hoàn và hôn mê sâu.

“Từ hôm cháu nó phát bệnh, việc đi lại, ăn uống đều khó khăn. Nhưng em không bao giờ nghĩ cháu bị hóc thạch lại nặng như thế này. Giờ chỉ thấy toàn máy móc với dây dợ, thằng bé mở mắt mà không nói với mẹ câu nào. Trường ơi, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ biết sống sao đây!”, nỗi đau dâng trào, chị Xuân ôm mặt khóc nấc.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi cộng đồng giúp đỡ nam sinh 16 tuổi

Là người trực tiếp theo dõi sát sao tình trạng của bệnh nhân, bác sĩ Vương Xuân Toàn, khoa Hồi sức tích cực thần kinh, Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, lo lắng:

“Bệnh nhân Đào Xuân Trường được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực thần kinh trong tình trạng hôn mê sâu sau ngừng tuần hoàn do hóc dị vật, kèm tổn thương não nặng và viêm phổi.

Hiện tại, Trường phải thở máy, hạ thân nhiệt, lọc máu hấp phụ, đồng thời sử dụng kháng sinh và chăm sóc hồi sức toàn diện. Đây đều là những kỹ thuật cao, tiên tiến nhằm tăng cơ hội hồi phục cho em”.

Gia đình đã vay hơn 100 triệu đồng để chạy chữa cho Trường (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Vương Xuân Toàn chia sẻ thêm, Trường mới 16 tuổi, với sự tiên tiến của y học và sự kiên trì điều trị, em hoàn toàn có cơ hội hồi phục. Tuy nhiên, chặng đường phía trước rất dài, trong khi gia đình thuần nông, bố mẹ em đã dốc hết khả năng, kiệt quệ cả về tài chính lẫn sức lực.

“Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc báo Dân trí chung tay, tiếp thêm nguồn lực để Trường được tiếp tục điều trị, giành lại sự sống và trở về với gia đình. Đó không chỉ là cứu 1 mạng người, mà còn là trao cơ hội để em viết tiếp những ước mơ còn dang dở”, bác sĩ Toàn bày tỏ.

Trường đang được điều trị tích cực, nhưng cần thêm khoảng 200 triệu đồng chi phí, trong khi bố mẹ em đã lâm vào cảnh kiệt quệ (Ảnh: Hương Hồng).

Xúc động trước sự đồng cảm của bác sĩ điều trị trực tiếp cho con trai, chị Xuân vừa khóc vừa kể, chồng chị vốn làm phụ hồ, nhưng nay đã hơn 60 tuổi, sức yếu nên không ai thuê. Bản thân chị Xuân, những khi nông nhàn thì xin làm công nhân giày da, thu nhập bấp bênh. Vợ chồng cố gắng làm lụng, chi tiêu tằn tiện cũng chỉ đủ nuôi 2 con ăn học, không tiết kiệm được đồng nào.

Khi Trường bất ngờ lâm bệnh nặng, vợ chồng chị chạy vạy khắp nơi, vay mượn hơn 100 triệu đồng để chi trả viện phí và thuốc men. Các bác sĩ cho biết, để tiếp tục điều trị cho Trường theo phác đồ, gia đình phải chuẩn bị khoảng 200 triệu đồng nữa.

Trước tình cảnh khốn quẫn của gia đình bệnh nhân, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm giúp đỡ nam sinh 16 tuổi (Ảnh: Hương Hồng).

Đôi mắt thất thần, chị Xuân ngồi thụp xuống lối đi, xoắn chặt đôi bàn tay, khẩn cầu trong tiếng khóc nức nở: “Bác sĩ bảo cháu nó vẫn còn cơ hội, chỉ cần tiếp tục điều trị tích cực. Nhưng nhà em chẳng còn gì để bán, cũng chẳng còn chỗ để vay. 200 triệu đồng là số tiền cả đời vợ chồng em không dám nghĩ đến. Các bác ơi, cứu con em với!”.