Gia cảnh quá éo le ngăn ước mơ giảng đường của chàng trai người Dao (Video: Hương Hồng).

Gia đình lâm cảnh khốn cùng sau cơn tai biến của người cha

Một ngày đầu tháng 9, có một "vị khách" đặc biệt rụt rè gõ cửa toà soạn báo Dân trí... Nhận cốc nước từ tay tôi, chàng trai trẻ uống cạn một hơi mà vẫn chưa hết hồi hộp.

“Hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn quá! Ước mơ từ bé của cháu là được học đại học, nay thi đỗ rồi nhưng không có tiền nhập học. Cháu đến đây nhờ các bác, cô, chú, anh, chị giúp cháu…”, cậu bẽn lẽn nói.

Chàng trai giới thiệu mình là Triệu Phúc Quý (SN 2007, dân tộc Dao, trú tại thôn Cốc Mỏong xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên). Quý là con cả trong gia đình, sau còn 2 em đang tuổi ăn học.

Gia đình 3 thế hệ với 7 nhân khẩu cùng chung sống trong căn nhà nhỏ lụp xụp giữa bản làng heo hút. Ông bà nội của Quý đã già yếu, mang nhiều bệnh tật trong người.

Chàng trai trẻ người Dao nghèo khó nhưng giàu nghị lực, vượt lên nghịch cảnh. Kỳ thi PTTH năm 2025, em trúng tuyển đại học (Ảnh: Hương Hồng).

Mẹ của Quý (chị Triệu Thị Xuyến, SN 1980) mắc thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa nên không làm được việc nặng.

Cuối năm 2024, biến cố ập đến khi anh Bàn Văn Phương (SN 1978, bố của Quý) bị tai biến mạch máu não. Từ đó, người đàn ông trụ cột gia đình nằm liệt giường, mất khả năng lao động, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào người khác.

Tai họa bất ngờ giáng xuống khiến gia đình vốn đã khó khăn lập tức lâm vào cảnh khốn quẫn.

Để có tiền chạy chữa cho chồng, chị Xuyến phải vay mượn khắp nơi. Chị vay Ngân hàng Chính sách xã hội 120 triệu đồng, thêm khoản vay hội phụ nữ, các quỹ xã hội, bà con dân làng… tổng cộng hơn 200 triệu đồng. Sau gần 1 năm “lấy bệnh viện là nhà”, tiền cạn kiệt mà bệnh tình anh Phương không mấy thuyên giảm, gia đình đành đưa anh về nhà chăm sóc.

Ngôi nhà nhỏ lụp xụp giữa bản làng Cốc Mỏong nơi 7 nhân khẩu của 3 thế hệ trong gia đình Quý đang gồng mình chống chọi với khó khăn (Ảnh: CTV).

Khát vọng học tập và ước mơ giảng đường của chàng trai dân tộc Dao

Năm cuối THPT, khi mẹ lo cho bố điều trị tại bệnh viện, mình Quý gánh vác công việc ở nhà. Em vừa phải chăm sóc ông bà nội già yếu, vừa lo cho 2 em nhỏ, nhưng vẫn chăm chỉ học tập.

Những nỗ lực của Quý đã được đền đáp. Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2025, em đạt 20,75 điểm khối C00 (Ngữ văn: 6,5; Lịch sử: 7; Địa lý: 7,25), trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Trung, Trường Đại học Đông Đô (Hà Nội).

Hơn 10,8 triệu đồng phí nhập học là gánh nặng quá sức với gia đình Quý. Mẹ em gõ cửa từng nhà trong bản để vay tiền nhưng vẫn không đủ. Không còn cách nào khác, dù chưa có đủ tiền, Quý vẫn “khăn gói quả mướp” xuống Hà Nội. Chàng trai trẻ xin làm thuê cho một quán phở với thù lao 20.000 đồng mỗi giờ, vừa mưu sinh vừa nuôi dưỡng ước mơ tiếp tục con đường học tập.

“Gia đình cháu nghèo nhất thôn. Cháu không biết những tháng ngày tới sẽ học tập và sinh hoạt thế nào khi trong tay không còn đồng nào. Nhưng cháu vẫn muốn đi học, muốn thoát nghèo để có thể lo cho gia đình…”, Quý đưa tay gạt nước mắt, bùi ngùi chia sẻ.

Để nuôi dưỡng ước mơ giảng đường, Quý xin làm ở quán phở với thù lao 20.000 đồng/giờ (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Bàn Tiến Lâm, Trưởng thôn Cốc Mỏong chia sẻ: “Gia đình cháu Quý thuộc diện khó khăn nhất thôn, là hộ nghèo nhiều năm nay. Bố cháu bị tai biến liệt nửa người, mẹ bệnh tật, ông bà già yếu, các em còn nhỏ.

Từ ngày gia đình cháu gặp nạn, bà con trong thôn nhiều lần giúp cấy lúa, bẻ ngô. Dân bản nghèo nên chẳng có tiền, chỉ có thể góp công và sẻ chia bát cơm, củ sắn. Chúng tôi đều mong cháu Quý được học hành thành tài, thoát khỏi nghèo khó để sau này quay về giúp đỡ gia đình và bản làng.

Bà con dân làng ai cũng thương, cũng cố gắng giúp cháu, nhưng số tiền quá lớn, chúng tôi không kham nổi. Mong bạn đọc báo Dân trí mở lòng giúp đỡ, để Quý có cơ hội được tiếp tục học hành”.

Trước mắt, chàng trai trẻ cần lắm sự sẻ chia của những tấm lòng thơm thảo (Ảnh: Hương Hồng).

Câu chuyện của Triệu Phúc Quý khiến tôi không khỏi trăn trở. Em khao khát được tiếp cận tri thức để mai này không chỉ lo cho ông bà, cha mẹ, mà còn trở về bản làng giúp đỡ những đứa trẻ nghèo như mình. Đó không chỉ là ước mơ của riêng Quý, mà còn là niềm mong mỏi của gia đình, của cả bản làng nơi núi rừng heo hút.

Thế nhưng, gia đình Quý hiện ngập trong nợ nần, sinh kế bấp bênh, mọi gánh nặng đều đặt lên vai nam sinh gầy gò. Hành trang nhập học của Quý chỉ có niềm tin, nghị lực và sự quyết tâm. Để ước mơ ấy không dang dở, em cần lắm sự chung tay sẻ chia của những tấm lòng nhân ái.