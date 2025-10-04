Trường ở Tuyên Quang tan hoang do lũ dữ, hơn 200 em nhỏ sơ tán, cần hỗ trợ

Trường miền núi bị nhấn chìm, hơn 200 học sinh sơ tán

Hai ngày sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi), hơn 200 học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng vẫn phải sơ tán, chưa thể trở lại trường.

Khoảng 100 học sinh đã được gia đình đón về, hơn 100 học sinh còn lại đang sơ tán mỗi em một nơi, chưa thể trở lại lớp.

Trong sân trường còn ngập ngụa bùn đất, vật dụng ngổn ngang, tan hoang. Nghĩ đến tài sản nhà trường bị ngâm trong nước, hai hôm nay, thầy cô giáo đều đến trường vớt bàn ghế hoặc một số đồ đạc có thể tái sử dụng, mang thau rửa sạch.

Nước ngập chạm tầng 2 trường học, hơn 200 học sinh Tuyên Quang được chính quyền địa phương sơ tán khẩn cấp (Video: Nhà trường cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô Đặng Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường THCS Lý Tự Trọng là trường trọng điểm, đón học sinh từ rất nhiều xã lân cận như: Mèo Vạc, Đồng Văn, Hoàng Su Phì… đến học.

Học sinh ở đây chủ yếu là người dân tộc thiểu số, ở nội trú tại trường. Nhiều em vài ba tháng mới về nhà. Học sinh cách trường xa nhất khoảng 170 km.

Sau lũ, khoảng 100 học sinh ở gần đã được gia đình đón về. Còn hơn 100 em nhà ở xa, đường đi lại chưa thông vì sạt lở, nhà trường đã huy động giáo viên, người dân trong xã, đón các em về nhà ở cùng. Những em chưa được đón vẫn ở tạm tại trụ sở công an xã.

Học sinh nội trú không còn sách, vở, bút để học; không còn chăn, chiếu, đệm để nằm... (Ảnh: CTV).

“Chưa biết bao giờ nhà trường tổ chức dạy học trở lại, bởi vật dụng bàn ghế trôi hoặc hư hỏng nặng cần khắc phục. Đặc biệt, hàng trăm học sinh còn sơ tán khắp nơi, chưa thể sắp xếp bán trú ngay trong tuần này.

Hiện các con bơ vơ mỗi em ở tạm một nơi, có em ở trong nhà dân, nhà giáo viên hoặc trụ sở công an xã”, cô Nhung trăn trở.

Sách vở và cơ sở vật chất nhà trường hư hỏng nặng sau lũ (Ảnh: Thu Thảo).

Chưa biết lúc nào trở lại lớp

Trở về mệt nhoài sau mấy hôm chạy lũ và dọn dẹp đống đổ nát, cô Nhung cho hay, từ năm 1969 đến nay, lần đầu tiên địa phương hứng chịu trận lũ nhanh, mạnh đến vậy. Nước từ trên núi cứ thế ào ào đổ về, cuốn phăng mọi thứ trên đường nó đi.

Khoảng 22h ngày 1/10, nhà trường sơ tán toàn bộ học sinh ở các nhà bán trú và phòng học tầng 1 lên tầng 2.

Thầy cô tất bật dọn toàn bộ máy móc, một ít sách vở và các tài sản cần thiết lên tầng 2 để đảm bảo an toàn. Những vật nặng hoặc quá cồng kềnh không khiêng dọn được, thầy cô kê cao trong phòng.

“Đêm đó, hơn 200 thầy trò chúng tôi chen chúc nhau ở các phòng học và phòng làm việc trên tầng 2, xung quanh chất đầy máy móc đồ đạc”, cô Nhung nhớ lại.

Thầy, trò lại cùng nhau nhặt nhạnh một số vật dụng và tìm cách khắc phục (Ảnh: CTV).

Gần 1h, nhà trường phát thông tin liên lạc đến dân quân và chính quyền địa phương, cần hỗ trợ khẩn cấp. Nỗ lực bất thành bởi các lực lượng đang được ưu tiên cứu trợ người dân vùng lũ.

Nước dâng rất nhanh. Khoảng 2h, nước dâng lên khoảng 1m, ngang nửa phòng học tầng 1. Hệ thống điện bị ngắt. Hơn 200 thầy trò trong bóng tối.

5h ngày hôm sau, nước lũ bắt đầu chạm mép phòng học ở tầng 2, mức nước cao chưa từng thấy từ trước đến nay.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ, hơn 200 học sinh được lực lượng dân quân địa phương sơ tán đến trụ sở công an xã bằng những chiếc bè tự chế.

Chính quyền địa phương sơ tán học sinh bằng bè tự chế (Ảnh: CTV).

“Nhà tôi ở gần trường nhưng đây là lần đầu tiên thấy nước lũ dâng cao đến vậy. Nhiều người già ở đây cho biết, trận lũ này lớn lịch sử, kể từ năm 1969 đến nay mới gặp lại. Đồ đạc của trường ở tầng 1 bị cuốn phăng hoặc hư hỏng nặng”, cô Nhung cho biết.

Cũng theo cô Nhung, ngay sau khi lũ rút, mặc dù nhà trường lập tức kêu gọi nhưng mọi sự hỗ trợ ban đầu chỉ là các vật dụng thiết yếu cho các em học sinh đang ở nhờ.

“Các vật dụng phục vụ công tác dạy học và sách vở bị trôi, ngập không thể cứu vãn. Học sinh hiện đang phải ở tạm nhiều nơi, chưa thể trở lại lớp”, cô Nhung xót xa nói.

Thông qua báo Dân trí, với tinh thần "tương thân tương ái", nhà trường tha thiết mong bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân quan tâm, hỗ trợ, tặng đồ dùng học tập để giúp các em học sinh sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục học tập.

Thầy và trò Trường THCS Lý Tự Trọng mong được hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng học tập để mọi hoạt động sớm trở lại bình thường (Ảnh: CTV).