"Sợ qua sông, nhưng chúng tôi vẫn muốn gặp bác sĩ để nghe tư vấn sức khỏe"

Trời chưa sáng, bà Phạm Thị Hòe (bản Lau, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đã cùng 3 người hàng xóm thức dậy, chuẩn bị tới điểm tư vấn sức khỏe do báo Dân trí tổ chức.

Trên con đường nhỏ dẫn ra bến thuyền, bà Hòe (ngoài cùng bên phải) vừa đi vừa chia sẻ: “Nghe tin sáng nay có chương trình tư vấn sức khỏe do các bác sĩ ở trung ương về, chúng tôi rất mừng”.

Trước đây, có cây cầu bản Lau bắc qua sông Lam, người dân chỉ mất 20 phút đi xe là tới trung tâm xã. Nhưng nay cầu đã sập, để qua sông, bà Hòe phải đi bộ 15 phút ra bến, ngồi thuyền rồi tiếp tục đi bộ thêm 3km nữa đến điểm tư vấn sức khỏe.

“Thấy dòng nước chảy xiết, chúng tôi cũng sợ, nhưng vẫn cố gắng đến để được nghe các bác sĩ tư vấn sức khỏe”, bà Hòe nói.

Kể từ cơn bão số 3 (bão Wipha) quét qua hồi tháng 7, bản Lau, bản Mác, bản Nhẫn, bản Chắn của xã Tương Dương đã bị cô lập do 3 cây cầu bắc qua sông Lam đều sập. Muốn di chuyển qua bờ bên kia, bà con phải đi thuyền do chính quyền địa phương bố trí.

Mỗi chuyến, thuyền chỉ có thể chở tối đa 7-8 người. Vì vậy, việc di chuyển qua sông của bà con hết sức vất vả.

Sau khi cơn bão số 10 (Bualoi) đổ bộ, nước sông dâng cao khiến các chuyến thuyền phải tạm dừng. Hai ngày gần đây, nước lũ rút, người dân mới có thể qua sông.

“Bão chồng bão” khiến bà Lô Thị Vân vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Vân kể: “Sau bão, tôi suy sụp, bị ốm và phải đi viện".

Đi kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ chẩn đoán bà Vân đã mắc bệnh tuyến giáp. "Đến giờ, tôi vẫn chưa thể đi tái khám do trận lũ vừa rồi lại làm bản Lau bị chia cắt”, bà Vân cho biết.

Nhớ lại những ngày cả làng phải sơ tán vì lũ lụt, bà Vân xót xa: “Nhìn từng con gà trôi theo dòng nước, tôi thấy đau lòng lắm. Nhà con dâu tôi còn bị ngập đến tận nóc”.

Cùng cảnh mất nhà cửa, tài sản, ruộng vườn như bà Vân, nhiều người cao tuổi đến tư vấn sức khỏe cũng chia sẻ nỗi ưu phiền với các bác sĩ.

BS CKI Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, do tuổi cao và suy nghĩ nhiều, một số người già có biểu hiện trầm cảm, mất ngủ kéo dài. Các bác sĩ đã lắng nghe, chia sẻ, tư vấn để người dân điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ăn uống, nhằm cải thiện sức khỏe.

“Đối với những bệnh thường gặp ở người cao tuổi như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, chúng tôi đã tư vấn cho bà con chế độ ăn phù hợp, cách vận động nhẹ nhàng, tránh làm việc nặng, đồng thời tái khám định kỳ tại bệnh viện”, bác sĩ Thiệu cho biết.

Sau buổi tư vấn, mỗi người dân được nhận 1 phần quà gồm các loại vitamin, thuốc hỗ trợ xương khớp, thuốc cảm cúm, trà gừng, trà atiso, kẹo ngậm ho, miếng dán lạnh… Những phần quà ấy là tấm lòng của cộng đồng, sẻ chia những khó khăn sau bão lũ với bà con xã Tương Dương.

Bà Chu Thị Đường (xã Tương Dương) bị cao huyết áp nhiều năm nay. Sau khi được các bác sĩ hỏi han, tư vấn cách kiểm soát huyết áp, bà chia sẻ: “Trước giờ, tôi ít đi khám vì sợ phiền các con. Nay có các bác sĩ về tận nơi, tôi có thể tự đi được, mừng lắm!”.

“Giờ tôi già rồi, gặp được các bác sĩ vừa quan tâm, vừa nhẹ nhàng, tôi cảm thấy vui và khỏe hơn”, bà Đường cười nói.

Thay mặt bà con nhân dân, bà Lương Thị Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An) gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác: “Sự quan tâm, chia sẻ của báo Dân trí, bạn đọc cùng các bác sĩ là nguồn động viên lớn đối với bà con và chính quyền địa phương.

Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, xã Tương Dương sẽ tiếp tục nhận được sự động viên, đồng hành của báo Dân trí và bạn đọc để khắc phục hậu quả của thiên tai”.

Sáng cùng ngày, báo Dân trí đã phối hợp cùng chính quyền xã Tương Dương trao số tiền 30 triệu đồng, hỗ trợ khẩn cấp 6 hộ dân (mỗi hộ 5 triệu đồng) bị sập nhà sau bão Bualoi.

Tư vấn sức khỏe cộng đồng và phát thuốc miễn phí là hoạt động Nhân ái do báo Dân trí triển khai, nhằm giúp người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận y tế tuyến đầu. Báo Dân trí xin chân thành cảm ơn quý độc giả, nhà hảo tâm, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn đã bền bỉ, tận tâm, đồng hành cùng chúng tôi tới nhiều địa phương như Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị… để chung tay chăm sóc sức khỏe người dân ở những địa bàn khó khăn. Gần 2 năm triển khai, 27 chương trình được tổ chức, chúng ta đã cùng nhau giúp hơn 6.000 người dân thụ hưởng dịch vụ y tế miễn phí. Báo Dân trí mong tiếp tục đón nhận sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ từ quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các đơn vị, để cùng nhau mang nhiều chương trình ý nghĩa, giá trị tới cộng đồng.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam

Video: Thương Huyền, Nguyễn Hà Nam