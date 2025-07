Báo Dân trí tiếp nhận hơn nửa tỷ đồng giúp đỡ đồng bào vùng lũ ở Nghệ An

Bài viết "Khẩn thiết mong cộng đồng chung tay giúp bà con vùng lũ ở Nghệ An"(MS 250501) được đăng tải trên báo Dân trí, đã nhận nhiều tình cảm, sự sẻ chia thiết thực đối với hàng nghìn người dân đang gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn lũ lịch sử.

Tính đến 22h ngày 30/7, tổng số tiền bạn đọc gửi về qua báo Dân trí để hỗ trợ đồng bào vùng lũ ở Nghệ An là 501.876.156 đồng.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí trân trọng đón nhận biển biểu trưng số tiền ủng hộ người dân vùng lũ ở Nghệ An từ ông Nguyễn Văn Lương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành (Ảnh: Hải Long).

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão từ ngày 21-23/7 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Nghệ An. Địa phương đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong, 4 người khác bị thương.

Đợt mưa lũ trên diện rộng, trải hầu khắp các xã miền núi khiến hơn 425 ngôi nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn. Hơn 7.000 ngôi nhà bị hư hỏng; hạ tầng giao thông, công trình công cộng bị tàn phá nặng nề...

Trong thời điểm khẩn cấp, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã quyết định trích 320 triệu đồng từ nguồn Chương trình Nhân ái của báo để hỗ trợ khẩn cấp đối với 63 hộ dân bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa và 1 hộ dân có người thân tử vong do mưa lũ (mỗi hộ 5 triệu đồng).

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập Báo Dân trí trao hỗ trợ khẩn cấp 320 triệu đồng đến các hộ dân bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa và có người thiệt mạng do lũ quét tại xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngày 26/7, khi xã biên giới Nhôn Mai đang bị chia cắt, cô lập, Phó Tổng biên tập Nguyễn Xuân Toàn, trưởng đoàn công tác của báo Dân trí đã trực tiếp có mặt, thăm hỏi, động viên và trao quà bạn đọc ủng hộ tới người dân nơi đây.

Ngoài số tiền 320 triệu đồng, đoàn công tác của báo Dân trí cũng đã trao 3 tạ gạo, 30 thùng mì tôm và 47 két nước sạch của bạn đọc tới đại diện chính quyền xã Nhôn Mai để kịp thời hỗ trợ người dân.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, ước tính ban đầu, tổng thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua lên tới 3.450 tỷ đồng. Mưa lũ kéo dài chưa đến 1 tuần nhưng đã gây thiệt hại về kinh tế gấp 7 lần so với thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh trong cả năm 2024 (485 tỷ đồng).

Đợt mưa lũ lịch sử đã khiến 425 hộ dân ở Nghệ An mất hoàn toàn nhà cửa, lâm vào cảnh trắng tay (Ảnh: T. Dương).

Đã 7 ngày trôi qua, nhiều bản làng vẫn đang bị cô lập, chia cắt; nhiều hộ dân chưa thể quay về nhà ở, không có kinh phí để gây dựng lại cuộc sống...

Ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương cho biết, trong đêm 22, rạng sáng 23, nước lũ đã gây ngập lụt trên diện rộng, khiến các công trình nhà cửa, trụ sở cơ quan, đơn vị ngập sâu 1-2m, hơn 2.000 ngôi nhà ngập sâu trên 2m. Nước lũ đã cuốn trôi, gây hư hỏng tài sản tích góp cả đời của nhiều hộ dân, đẩy họ lâm vào cảnh trắng tay.

“Thống kê chưa đầy đủ, toàn xã đã thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng. Không biết đến bao giờ chúng tôi có thể khắc phục được hậu quả của đợt mưa lũ lịch sử này. Thời điểm này, công tác khắc phục hậu quả đang được chúng tôi khẩn trương thực hiện để người dân có thể sớm quay trở lại cuộc sống bình thường”, ông Lê Văn Lương cho biết.

Người dân xã Nhôn Mai dựng lều tạm sau lũ (Ảnh: Hồng Thái).

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương, ngoài hỗ trợ khẩn cấp trong và ngay sau cơn lũ, người dân nơi đây đang rất cần sự hỗ trợ, chung tay của những tấm lòng hảo tâm để có nguồn lực tái thiết cuộc sống.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí khẳng định, toàn bộ số tiền bạn đọc giúp đỡ sẽ được chuyển kịp thời đến chính quyền và nhân dân vùng lũ Nghệ An.

Tổng biên tập báo Dân trí mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay, sẻ chia mạnh mẽ hơn nữa của bạn đọc, các nhà hảo tâm để giúp người dân vùng lũ Nghệ An có điều kiện mua sắm tư liệu sản xuất, vật dụng sinh hoạt thiết yếu, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.