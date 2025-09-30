Tặng thẻ Bảo hiểm y tế và quà Trung thu đến học sinh khó khăn tỉnh Tây Ninh

Sáng 30/9, tại xã An Lục Long (tỉnh Tây Ninh) đã diễn ra chương trình trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) và quà Trung thu tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, chung tay hưởng ứng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Hồng Tây, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ tại phía Nam.

Về phía địa phương, có ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh; ông Trần Hải Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND xã An Lục Long.

Buổi lễ còn có sự tham gia của đại diện báo Dân trí cùng nhà tài trợ và hàng trăm phụ huynh, học sinh.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh ân cần thăm hỏi, trao tặng quà và thẻ BHYT tới các em học sinh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, cho biết: “Sau một thời gian đến Tây Ninh hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tôi nhận thấy, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, địa phương rất cần những chính sách, chương trình hỗ trợ thiết thực như thế này. Đây không chỉ là món quà hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn".

Tại buổi lễ, lãnh đạo Văn phòng Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tây Ninh, xã An Lục Long cùng đại diện báo Dân trí đã trao 150 thẻ BHYT và quà Trung thu, với tổng trị giá gần 110 triệu đồng, từ nguồn bạn đọc ủng hộ Chương trình Nhân ái của báo Dân trí đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Út Thủy, Bí thư Đảng ủy xã An Lục Long chia sẻ rằng, chương trình hôm nay là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành và sẻ chia của cộng đồng đối với thế hệ tương lai của đất nước.

"Thẻ BHYT là tấm vé thông hành quan trọng, giúp các em và gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, đảm bảo sức khỏe để học tập tốt hơn. Đồng thời, chương trình cũng góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trong học sinh, củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Đây cũng là sự cổ vũ lớn để các em có ý thức vươn lên, học tập tốt, trở thành những công dân có ích cho xã hội", bà Nguyễn Thị Út Thủy chia sẻ.

Đại diện báo Dân trí, nhà báo Trần Văn Hinh, Phó Trưởng ban Nội vụ cho biết, với mong muốn góp phần mang đến những điều kiện tốt nhất cho thế hệ tương lai, báo Dân trí đã triển khai chương trình “Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn”.

Trải qua 4 năm, chương trình đã trao tặng tổng cộng 7.210 thẻ BHYT. Riêng năm học 2025-2026, báo Dân trí đã trao 2.156 thẻ tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Được nhận thẻ BHYT và quà Trung thu, em Huỳnh Thị Cẩm Tú, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Dương Xuân Hội, xúc động nói: “Con rất vui khi được nhận thẻ BHYT và quà Trung thu. Con hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng gia đình”.

Chị Trương Thị Cẩm Thúy (mẹ của em Cẩm Tú) chia sẻ, vợ chồng chị mưu sinh bằng nghề bán vé số, mỗi ngày cố lắm cũng chỉ kiếm được 300.000 đồng. Thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày nên mỗi khi năm học mới đến, vợ chồng chị rất áp lực. Chỉ riêng chi phí mua thẻ BHYT cho con đã bằng 2 ngày công vợ chồng đi bán vé số.

“Nay con được nhận thẻ BHYT miễn phí và các phần quà, tôi thật sự cảm động và biết ơn lắm! Cảm ơn chính quyền và báo Dân trí cùng bạn đọc đã quan tâm đến chúng tôi", chị Thúy trải lòng.