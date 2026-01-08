MSB triển khai giải pháp trọn gói về thuế cho hộ kinh doanh

Bước sang năm 2026, khu vực kinh tế hộ cá thể - mắt xích quan trọng đóng góp tới 30% GDP cả nước - đang tiếp cận với những phương thức quản lý hành chính hiện đại hơn.

Việc triển khai đồng bộ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và quản lý dòng tiền qua tài khoản định danh theo Thông tư của Bộ Tài chính đã tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch.

Tuy nhiên, đối với các chủ hộ vốn quen với phương thức ghi chép truyền thống, giai đoạn này cũng đi kèm với những thách thức về việc tiếp cận thông tin chính thống, áp lực chi phí hạ tầng công nghệ và nhu cầu duy trì dòng vốn lưu động ổn định.

Với vai trò người bạn đồng hành, MSB triển khai gói giải pháp về thuế toàn diện, giúp hộ kinh doanh tháo gỡ các vướng mắc để vận hành chuyên nghiệp hơn trong kỷ nguyên số.

Tư vấn thuế chuyên sâu

Điểm nhấn chiến lược trong giải pháp của MSB là hoạt động tư vấn chuyên sâu nhằm xây dựng sự tự tin cho chủ hộ.

Trong bối cảnh hơn 60% chủ hộ mong muốn được hướng dẫn chi tiết để tránh các sai sót trong kê khai, MSB đã chủ động phối hợp cùng cơ quan Thuế địa phương tổ chức chuỗi hội thảo và đi thực tế tại các địa bàn kinh doanh trọng điểm.

Tại mỗi điểm giao dịch, đội ngũ chuyên gia của MSB sẵn sàng tư vấn 1-1, giúp khách hàng nắm vững lộ trình thực hiện: từ khâu chuẩn bị, các bước chuyển đổi đến việc duy trì báo cáo định kỳ. Sự hỗ trợ này đưa những quy định mới thành hướng dẫn thực tế, giúp các hộ kinh doanh chuyển đổi từ mô hình thuế khoán sang kê khai minh bạch một cách thuận tiện và hiệu quả.

Hệ sinh thái công cụ số: Quản trị tự động, nộp thuế nhanh chóng

Nhằm giảm tải công việc quản lý và tiết kiệm thời gian cho chủ hộ kinh doanh, MSB cung cấp hệ sinh thái công cụ số đồng bộ mà tâm điểm là Merchant App. Đây là ứng dụng hoàn toàn miễn phí, cho phép chủ hộ theo dõi doanh thu hằng ngày từ mọi nguồn thanh toán như QR, POS.

Đặc biệt, khả năng tự động tổng hợp số liệu và hỗ trợ phân loại doanh thu giúp giảm thiểu các thao tác thủ công và hạn chế sai sót.

Để hỗ trợ tối đa cho khách hàng, MSB triển khai loạt ưu đãi hỗ trợ thiết thực như tặng ngay 300 hóa đơn điện tử giúp chủ hộ làm quen với quy trình số hóa, miễn phí thiết bị và phí duy trì Loa Ting Ting cho các hộ có số dư tài khoản bình quân từ 15 triệu đồng, đồng thời áp dụng mức phí quẹt thẻ POS/SoftPOS cạnh tranh chỉ từ 0,71%.

Tất cả các công cụ này đều được kết nối trực tiếp với ứng dụng eTax Mobile, giúp thực hiện nghĩa vụ thuế chỉ với vài thao tác chạm, tiết kiệm thời gian để chủ hộ tập trung vào việc mở rộng thị trường và gia tăng lợi nhuận.

Khơi thông dòng vốn với hạn mức lên đến 50 tỷ đồng

Với hộ kinh doanh có nhu cầu về nguồn vốn để nâng cấp trang thiết bị và duy trì sản xuất, MSB cũng đáp ứng bằng các giải pháp tài chính linh hoạt cùng hạn mức vay lên đến 50 tỷ đồng. Với mức cấp vốn này MSB tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận nguồn lực tài chính nhanh chóng.

Điểm ưu việt là quy trình thẩm định đã được đơn giản hóa, ưu tiên đánh giá dựa trên dòng tiền thực tế và lịch sử giao dịch qua Merchant App thay vì chỉ dựa trên các hồ sơ tài chính phức tạp. Nhờ đó, hộ kinh doanh không chỉ giảm áp lực chi phí đầu tư ban đầu mà còn chủ động nguồn vốn để nắm bắt cơ hội mở rộng kinh doanh và tăng trưởng bền vững trong năm 2026.

“Với chiến lược ‘kiềng ba chân’ vững chắc: Tư vấn sát sao - Công cụ hiện đại - Vốn vay dồi dào, MSB khẳng định cam kết sát cánh cùng cộng đồng hộ kinh doanh Việt Nam, biến những thay đổi từ chính sách thành động lực để nâng tầm chuyên nghiệp và phát triển bền vững”, đại diện MSB khẳng định.

Chi tiết về các giải pháp dành cho khách hàng cá nhân xem tại đây hoặc liên hệ hotline 24/7: 1900 6083.