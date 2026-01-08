Bạc rớt giá mạnh, người mua có thể lỗ đến 4 triệu đồng/kg chỉ sau một ngày

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang trong chuỗi ngày biến động mạnh khi lao dốc từ vùng đỉnh 82,5 USD/ounce xuống chỉ còn 76,33 USD/ounce. Giá bạc đang được giao dịch ở mức 77,75 USD/ounce.

Trong nước, giá bạc cũng đang giảm mạnh. Phiên hôm nay 8/1, bạc miếng được mua vào với giá 2,93 triệu đồng/lượng, bán ra 3,02 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 126.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, giá bạc kg rớt hàng triệu đồng. Bạc kg của thương hiệu lớn bán ra còn 80,66 triệu đồng. Hiện, giá bạc kg có sự cách biệt đáng kể giữa các thương hiệu, giảm cao nhất tới 4 triệu đồng so với hôm qua.

Như vậy, nhà đầu tư nào mua vào bạc có thể lỗ đến 4 triệu đồng chỉ sau một ngày.

Bạc rớt giá mạnh so với phiên hôm qua (Ảnh: Kitco).

Giá bạc biến động cùng xu hướng với vàng, nhưng giới phân tích cũng cảnh báo đà biến động của bạc thường mạnh hơn. Trong trường hợp đảo chiều, giá bạc có thể lao dốc mạnh.

Nhóm kim loại quý nói chung điều chỉnh giảm khi đồng USD mạnh lên trước thềm hàng loạt báo cáo kinh tế của Mỹ có thể định hình triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), với tâm điểm là báo cáo việc làm tháng 12 công bố vào ngày mai (9/1).

Trong bối cảnh giá bạc tuột khỏi mức 80 USD/ounce, các chuyên gia thuộc ngân hàng Société Générale của Pháp đã lên tiếng cảnh báo nhà đầu tư về khả năng biến động của giá bạc trong ngắn hạn.

Trong một báo cáo công bố ngày 7/1, các nhà phân tích hàng hóa tại Société Générale cho biết hoạt động tái cân bằng chỉ số hằng năm đang tạo ra rủi ro đáng kể đối với giá bạc và vàng, do đây là hai loại tài sản có mức tăng mạnh nhất trong năm 2025.

Năm ngoái, vàng và bạc ghi nhận mức tăng tốt nhất kể từ năm 1979. Do nhu cầu đầu tư và nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong 5 năm qua và gây ảnh hưởng đến lượng hàng tồn kho, bạc năm 2025 tăng mạnh gần 150%.

Chiến lược gia hàng hóa cao cấp tại TD Securities, ông Daniel Ghali cũng dự báo khoảng 13% tổng lượng hợp đồng mở trên thị trường bạc Comex sẽ bị bán ra trong 2 tuần tới, dẫn tới một đợt điều chỉnh giá giảm mạnh.

Trong khi đó, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo cho rằng bất kỳ sự suy yếu tiềm tàng nào cũng có thể là cơ hội mua vào, khi cả vàng và bạc đang bước vào năm mới với vai trò là các tài sản trụ cột trong nền kinh tế toàn cầu.

Cả năm 2026, giá bạc vẫn được dự báo triển vọng tích cực về dài hạn.