Tặng nhà Nhân ái, trao niềm hy vọng và nguồn động viên tới hộ nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Ninh trao quyết định tặng nhà Nhân ái tới 3 hộ gia đình (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ngày 24/10, báo Dân trí phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Ninh (tỉnh Tây Ninh) tổ chức khánh thành, bàn giao 3 ngôi nhà Nhân ái tặng 3 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã.

Trong đó, ngôi nhà của gia đình chị Lê Thị Yến (SN 1979, ngụ ấp Kênh Tè) rộng 80m2với tổng kinh phí gần 109 triệu đồng do bạn đọc Dân trí hỗ trợ toàn bộ. Chị Yến là hoàn cảnh được báo Dân trí phản ánh qua bài viết "Chồng ruồng bỏ, người phụ nữ ốm yếu và 2 con sống khổ trong chái nhà cũ nát".

Đại diện báo Dân trí và chính quyền địa phương khánh thành ngôi nhà Nhân ái tặng hộ chị Lê Thị Yến (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ngôi nhà Nhân ái thứ 2 bàn giao cho hộ anh Lê Văn Muộn (SN 1981, ngụ ấp 5) có diện tích 100m2 với tổng trị giá xây dựng là hơn 127 triệu đồng, trong đó bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 77 triệu đồng. Đây là hoàn cảnh báo Dân trí phản ánh qua bài viết "Con gái mắc bệnh hiểm nghèo, nhà sắp sập cũng không dám sửa".

Ngôi nhà Nhân ái thứ 3 là của hộ ông Bùi Văn Khánh (SN 1952, ngụ ấp Năm Ngàn) diện tích 120m2 với tổng trị giá xây dựng hơn 198 triệu đồng, trong đó bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 138 triệu đồng. Ông Khánh là hoàn cảnh báo Dân trí phản ánh qua bài viết "Xót cảnh bố mẹ già yếu chăm con gái khuyết tật trong căn nhà rách nát".

Đại diện báo Dân trí trao biển tượng trưng tặng nhà Nhân ái cho hộ ông Bùi Văn Khánh và ông Lê Văn Muộn (Ảnh: Tùng Nguyên).

Thay mặt báo Dân trí và bạn đọc, nhà báo Huỳnh Hải chúc mừng 3 gia đình từ nay đã có ngôi nhà kiên cố, đảm bảo 3 cứng để an cư, không còn nỗi lo mỗi khi trời mưa dông, gió lốc.

“Mong rằng, các gia đình trân trọng sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương để giữ gìn, bảo quản ngôi nhà bền vững, lâu dài. Có nhà chắc chắn để ở, các gia đình không sợ mưa gió nữa, an tâm làm ăn, vượt khó vươn lên, tạo dựng cuộc sống sung túc hơn. Sự vươn lên của mỗi hộ gia đình là niềm vui của bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương”, nhà báo Huỳnh Hải chia sẻ.

Nhà báo Huỳnh Hải hy vọng các gia đình sẽ gìn giữ, bảo quản tốt ngôi nhà được xây dựng từ tấm lòng của bạn đọc gần xa (Ảnh: Tùng Nguyên).

Đại diện chính quyền, đoàn thể địa phương, ông Võ Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Ninh, trân trọng cảm ơn báo Dân trí đã làm cầu nối, kêu gọi bạn đọc hỗ trợ cho 3 gia đình hơn 324 triệu đồng để xây dựng 3 ngôi nhà Nhân ái.

Ông Võ Thanh Phương cho biết: “Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp, đặc biệt là thể hiện trách nhiệm của cộng đồng với những hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội. Buổi tặng nhà Nhân ái hôm nay không chỉ là trao tặng nhà cho hộ nghèo, mà còn trao niềm hy vọng, động viên các gia đình vươn lên thoát nghèo, an cư lạc nghiệp”.

Thay mặt địa phương, bà Nguyễn Thị Trúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhơn Ninh, trao tặng thư cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc đã hỗ trợ những gia đình khó khăn, hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật trên địa bàn xã có ngôi nhà kiên cố.

Bà Nguyễn Thị Trúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhơn Ninh, trao tặng thư cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc (Ảnh: Tùng Nguyên).

Cũng tại buổi lễ, báo Dân trí chuyển tới 3 hộ số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ các gia đình sau ngày khởi công xây dựng nhà Nhân ái. Cụ thể, bà Lê Thị Yến được bạn đọc hỗ trợ thêm 6.364.000 đồng, hộ ông Lê Văn Muộn được hỗ trợ 1,2 triệu đồng, hộ ông Bùi Văn Khánh được hỗ trợ 250.000 đồng.

Bên cạnh đó, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương cũng có các phần quà là nhu yếu phẩm tặng 3 hộ gia đình trong ngày khánh thành nhà Nhân ái.

Báo Dân trí và chính quyền địa phương gửi tặng các phần quà mừng nhà mới tới 3 hộ gia đình (Ảnh: Tùng Nguyên).

Đại diện 3 hộ gia đình nhận nhà Nhân ái, anh Lê Văn Muộn bày tỏ sẽ trân trọng, giữ gìn ngôi nhà được xây dựng từ tấm lòng sẻ chia của đông đảo bạn đọc gần xa.

“Không có gì hơn, thay mặt 3 hộ gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và UBND xã Nhơn Ninh đã hỗ trợ cho 3 gia đình có được ngôi nhà kiên cố để che mưa, che nắng”, anh Muộn xúc động chia sẻ.

Đại diện 3 hộ gia đình được tặng nhà, anh Lê Văn Muộn cảm ơn bạn đọc Dân trí và chính quyền địa phương (Ảnh: Tùng Nguyên).

Như Dân trí đã phản ánh, 3 gia đình trên đều là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Nhơn Ninh, sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát. Các hộ được chính quyền xã giới thiệu và báo Dân trí đã xác minh, phản ánh và đưa vào danh sách hỗ trợ trong Chương trình xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái năm 2025 của báo.

Trong 3 gia đình trên, hộ anh Lê Văn Muộn có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Anh Muộn bị chấn thương cột sống, không còn khả năng làm việc nặng, trong khi con gái bị tan máu bẩm sinh, phải truyền máu định kỳ. Cả gia đình chỉ trông vào thu nhập bấp bênh từ công việc làm thuê của người vợ, cuộc sống chìm trong cảnh túng thiếu.

Hoàn cảnh chị Lê Thị Yến cũng vô cùng éo le. Chị Yến yếu ớt từ nhỏ, tình duyên trắc trở, 2 đứa con không được nhà chồng thừa nhận. Một mình chị làm thuê, nuôi 2 con thơ dại trong chái nhà tạm bợ, dột nát. Các con của chị thiếu ăn, thiếu mặc, bị suy dinh dưỡng nặng.

Hộ thứ 3 là gia đình ông Bùi Văn Khánh. Ông Khánh bị đãng trí, di chứng tai nạn giao thông nên đi lại không vững. Hàng ngày, ông kiếm sống bằng cách quét rác ở chợ và nhặt ve chai. Vợ ông Khánh cao huyết áp và đau khớp nặng, mất khả năng lao động. Con gái lớn của ông Khánh mắc bệnh tâm thần.