Thủ tướng khen bản lĩnh của những "Chiến binh Sao vàng" tại SEA Games 33

Tối 18/12, U22 Việt Nam đã tạo nên một màn lội ngược dòng mỹ mãn và đầy kịch tính khi đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2, để giành Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 33.

Ngay sau chiến thắng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng gửi Ban huấn luyện, Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ và người hâm mộ bóng đá nước nhà, Thủ tướng nồng nhiệt chúc mừng Ban huấn luyện, toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia đã kiên cường thi đấu và xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33.

Niềm vui của cầu thủ U22 Việt Nam sau tấm HCV danh giá nhất SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

“Đây là thành tích tuyệt vời, ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến hết mình của các Đội tuyển trong cả hành trình tại SEA Games 33”, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, năm 2025 là một năm thành công của bóng đá Việt Nam với ngôi vô địch Đông Nam Á vào tháng 1 của Đội tuyển nam quốc gia; lần thứ 3 liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á vào tháng 7; Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành Huy chương Bạc SEA Games 33 ngày hôm qua; Đội tuyển nữ Futsal quốc gia và Đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia giành Huy chương Vàng ngày hôm nay tại SEA Games 33.

Thủ tướng cho rằng từng trận đấu đều thể hiện bản lĩnh, nhiệt huyết, mang dấu ấn đậm nét của những “Chiến binh Sao vàng” với tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Thủ tướng đồng thời đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban huấn luyện và các đội tuyển; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tích cực đồng hành của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là sự ủng hộ, cổ vũ bằng cả trái tim của hàng triệu người hâm mộ đối với các đội tuyển của nước nhà.

Thời gian tới, Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tập trung chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung ngày càng nâng cao chất lượng chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên các đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế.

“Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, Ban huấn luyện và toàn thể các Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ý chí quyết tâm, giữ vững niềm tin, tinh thần cống hiến, trách nhiệm và cao thượng, tất cả vì màu cờ sắc áo và tình cảm, sự tin yêu của người hâm mộ, của nhân dân cả nước, mang lại vinh quang cho Tổ quốc”, Thủ tướng chia sẻ trong thư chúc mừng.

Chúc Đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới!