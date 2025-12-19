Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

"Chúc mừng Việt Nam. Thật là một cách tuyệt vời để kết thúc năm 2025, nhà vô địch SEA Games bằng một màn lội ngược dòng rất ngoạn mục và bản lĩnh", tài khoản Wu Lei đến từ Singapore bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến U22 Việt Nam ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala tối 18/12.

Thanh Nhàn ghi bàn thắng quyết định giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Bước vào trận chung kết, thầy trò HLV Kim Sang Sik đặt rất nhiều quyết tâm giành chiến thắng để "phục hận" cho đội tuyển nữ Việt Nam sau trận thua "tức tưởi" trước tuyển nữ Philippines ở trận chung kết tối 17/2 và lỡ cơ hội giành HCV sau một sai lầm khó hiểu của tổ trọng tài trong trận đấu.

Dù vậy U22 Thái Lan đã gây sốc khi sớm dẫn trước U22 Việt Nam 2 bàn thắng chỉ trong 30 phút đầu tiên của hiệp 1, với các pha lập công của Yotsakorn (phút 20) và Seksan (phút 31). Tỷ số 2-0 cũng là tỷ số của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam sớm có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 khi được hưởng quả phạt đền ở phút 49 và Đình Bắc không mắc sai lầm nào khi thực hiện quả đá phạt trên chấm 11m.

Bàn rút ngắn tỷ số giúp U22 Việt Nam có tâm lý hưng phấn, tạo ra sức ép tấn công vô cùng lớn dẫn tới pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Thái Lan ở phút 59 và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Cả hai đội hoà nhau trong hiệp đấu chính thức với tỷ số 2-2 và phải bước vào phân định thắng thua ở hiệp phụ.

Phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, Thanh Nhàn khiến CĐV Thái Lan trên sân Rajamangala chết lặng khi ghi bàn thắng quyết định giúp U22 Việt Nam thắng chung cuộc với tỷ số 3-2, qua đó giành tấm HCV môn bóng đá nam danh giá tại SEA Games 33.

Đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 bằng một màn lội ngược dòng ngoạn mục (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chứng kiến màn lội ngược dòng ngoạn mục của U22 Việt Nam để giành tấm HCV ngay trên đất Thái, nhiều CĐV Đông Nam Á đã không tiếc lời khen ngợi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

"Thái Lan và Indonesia có thể kết thúc trong top 1 và top 2 ở bảng tổng sắp huy chương, trong khi Việt Nam chỉ cần giành chức vô địch môn bóng đá nam ngay trên đất Thái là được coi thành công nhất tại SEA Games 33 rồi", tài khoản John Cole đến từ Philippines bày tỏ.

"Chúc mừng Việt Nam. Bóng đá Việt Nam luôn tràn đầy nhân tài, lại được dẫn dắt bởi một HLV rất giỏi của Hàn Quốc", tài khoản M Yuzairi M Yunus đến từ Malaysia ca ngợi HLV Kim Sang Sik cùng các học trò.

"Đội tuyển Việt Nam thật sự rất mạnh, trình độ họ bây giờ đã vượt qua khu vực Đông Nam Á", tài khoản Meng Veasna đến từ Campuchia nhận xét.

"Chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam. Các bạn xứng đáng vô địch. Đối với các cầu thủ Thái Lan chúng tôi, lẽ ra họ chỉ xứng giành huy chương đồng mà thôi", tài khoản Arthit Dechthum đến từ Thái Lan thất vọng bày tỏ.

"Tôi là người Thái Lan. Gửi lời chúc mừng các bạn Việt Nam. Các bạn đã chơi tốt hơn, giành HCV rất xứng đáng", tài khoản Su Ball cũng đến từ Thái Lan nói thêm.

"Như tôi đã nói rằng hàng phòng ngự Thái Lan rất yếu. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam", tài khoản Ake Samak đến từ Indonesia nhận định.

"Màn lội ngược dòng quá ấn tượng. Một chiến thắng quá xứng đáng. Chúng tôi tự hào về các bạn - những chàng trai kiên cường và bản lĩnh. Chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam", tài khoản Lê Hiếu đến từ Việt Nam chốt lại.