Tết ấm trong ngôi nhà Nhân ái của 8 hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Sáng 17/12, tại bản Hả, xã Chiềng Sinh, báo Dân trí phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương tổ chức Lễ Khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái do bạn đọc chung tay ủng hộ, với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

Tham dự lễ khánh thành có bà Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; bà Bùi Thị Quế Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên; nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí.

Về phía địa phương có sự tham dự của ông Hà Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sinh; bà Phạm Thị Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chiềng Sinh; ông Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh; ông Lò Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Sinh; cùng đại diện lãnh đạo các xã Mường Lạn, Mường Phăng, Thanh An, 8 hộ dân được nhận nhà Nhân ái và người dân bản Hả (xã Chiềng Sinh).

Tại lễ khánh thành, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí rất vui mừng vì 8 hộ dân sắp được đón Tết trong ngôi nhà mới.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trân trọng gửi lời cảm ơn tới bạn đọc và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của báo Dân trí.

Thời gian qua, mỗi năm báo Dân trí đã kêu gọi được 60-70 tỷ đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và xây dựng những công trình nhân ái. Đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, từ tháng 4/2024 đến nay, báo đã vận động xây dựng được 249 ngôi nhà. Những ngôi nhà Nhân ái trải khắp mọi miền Tổ quốc, từ vùng núi Cao Bằng qua biên cương Tương Dương (Nghệ An) vào đất mũi Cà Mau.

“Phối hợp cùng tỉnh Điện Biên, chúng tôi đã kêu gọi bạn đọc ủng hộ 8 hoàn cảnh khó khăn hơn 1,3 tỷ đồng. Đây là khoản tiền lớn, giúp bà con thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, nguồn lực đó khó có thể trở thành những ngôi nhà khang trang nếu không có sự chung tay của chính quyền địa phương và bà con lối xóm”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Theo Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, sự ủng hộ ấy là tình đồng bào vượt qua khoảng cách không gian, lan tỏa đến mọi miền của Tổ quốc. Những người dân có điều kiện hơn luôn trăn trở làm sao để đồng bào mình đều có cuộc sống tốt; và báo Dân trí được tin tưởng là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái.

Để những hoạt động thiện nguyện được lan tỏa hơn, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn mong rằng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục đồng hành với báo Dân trí trong các chương trình nhân ái sắp tới.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, bà Lò Thị Minh Phượng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới báo Dân trí vì đã luôn dành sự quan tâm tới tỉnh Điện Biên. Bà Phượng cho rằng, việc hoàn thành 8 ngôi nhà Nhân ái là minh chứng cho uy tín của báo Dân trí trong công tác thiện nguyện, đồng thời thể hiện tình cảm, sự sẻ chia to lớn của bạn đọc trên cả nước.

Chúc mừng 8 hộ gia đình có nhà mới khang trang và vững chãi, bà Phượng mong rằng từ đây, các gia đình sẽ có thêm động lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

“Tỉnh Điện Biên còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ luôn chung tay với các xã để phát triển kinh tế - xã hội, và cùng các đơn vị hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ người dân để không ai bị bỏ lại phía sau”, bà Phượng bày tỏ.

Bày tỏ cảm ơn trước tấm lòng của bạn đọc và báo Dân trí, ông Hà Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sinh (Điện Biên) cho biết, trước ngày 1/7, được sự lãnh đạo của huyện, địa phương đã hoàn thành xóa nhà tạm cho 158 hộ dân. Sau khi chính quyền 2 cấp hình thành, xã tiếp tục rà soát, hỗ trợ thêm 128 hộ. Dự kiến hết năm nay, sẽ có 100 ngôi nhà hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trên cơ sở các đối tượng thiếu nguồn lực, lãnh đạo xã Chiềng Sinh đã huy động nhà hảo tâm giúp đỡ thêm trên 20 nhà, với mức hỗ trợ từ 10-100 triệu đồng/hộ.

“Xã chủ động giao cho các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng chia sẻ với người dân bằng ngày công, đặc biệt là các hộ neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, không chủ động được về nhân lực”, ông Hồng thông tin.

Theo ông Hồng, xã Chiềng Sinh đã phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức sản xuất gạch không nung để cung ứng, hỗ trợ các hộ nghèo. Cách làm này không chỉ giúp giảm bớt khó khăn về chi phí xây dựng, mà còn từng bước cải thiện nơi ăn chốn ở, cảnh quan và không gian nông thôn, đồng thời vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Hồng khẳng định, đây là nỗ lực rất lớn của xã trong công tác an sinh xã hội, giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 27% xuống 22%. Trong nhiệm kỳ tới, xã sẽ phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, đưa tỷ lệ hộ nghèo về dưới 3%.

“Gia đình chị Lò Thị Bượng là 1 trong 8 hộ được hỗ trợ xây nhà Nhân ái dịp này. Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của gia đình, đó còn là kết quả sự chung tay của cộng đồng xã hội. Sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí là tình cảm và nguồn lực lớn dành cho gia đình bà Bượng nói riêng và cho xã nói chung, giúp gia đình phát triển kinh tế, giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt, tạo điều kiện cho con em học hành”, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sinh chia sẻ.

Tại buổi lễ khánh thành, báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao tặng 20 suất học bổng tới 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chiềng Sinh. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng.

Đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, lãnh đạo xã Chiềng Sinh và 8 hộ dân đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái.

Bà Lò Thị Bượng (bản Hả, xã Chiềng Sinh) ngập ngừng nói từng chữ cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí. Sự hân hoan, niềm vui đã hiện rõ trong ánh mắt của người phụ nữ đã gần 60 tuổi.

Bà Bượng hy vọng, nhiều hộ dân khó khăn trên cả nước sẽ được bạn đọc báo Dân trí quan tâm, ủng hộ để có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, như ước mơ đã trở thành sự thật của chính gia đình bà.