Con gái mắc bệnh hiểm nghèo, nhà sắp sập cũng không dám sửa

Ngôi nhà mục nát và nỗi lo mùa mưa

Chỉ lên lỗ thủng to như cái mâm trên mái buồng ngủ, anh Lê Văn Muộn (SN 1980, ngụ ấp 5, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) ngậm ngùi kể: "Hồi bị mưa đá, nhà em lủng khắp nơi, chỗ này là to nhất. Em lấy nilon lót bên dưới để hứng nước mưa. Đêm nào mưa là cả nhà phải thức dậy tìm chỗ không dột để ngủ".

Không chỉ buồng ngủ, mái phòng khách và gian bếp cũng thủng lỗ chỗ. Mỗi khi trời mưa, trong nhà lại lênh láng nước như ngoài sân. Những thanh đòn tay bằng gỗ tạp thấm nước lâu ngày đã mục nát, có thể gãy đổ bất cứ lúc nào...

Buồng ngủ không cửa sổ, tối om, có "bóng đèn" tự nhiên là lỗ thủng rất lớn (Ảnh: Tùng Nguyên).

"Em sợ cái nhà không chịu được qua mùa mưa này. Cũng muốn sửa lại để ở cho an toàn, nhưng giờ em không có cách nào, đành đến đâu hay đến đó", anh Muộn thở dài cho hay.

Vợ chồng anh Muộn đều xuất thân nghèo khó, ít học, không có đất đai, nhà cửa. Những năm đầu sau khi cưới, 2 vợ chồng làm thuê, làm mướn để kiếm sống. Trong một lần vác nặng ngoài đồng, anh Muộn không may bị ngã, chấn thương cột sống, xẹp đốt sống thứ 5. Không có điều kiện chữa trị kịp thời nên chấn thương để lại di chứng.

Hiện tại, mỗi khi làm việc nặng là anh Muộn lại đau nhức không chịu nổi nên chỉ dám nhận việc nhẹ. Vậy mà, làm được vài ngày anh lại phải nghỉ để uống thuốc, hết đau mới đi làm tiếp.

Vách lá mục hết nên anh Muộn tháo xuống, mượn bức tường của nhà hàng xóm chứ chưa có tiền dựng lại (Ảnh: Tùng Nguyên).

May mắn, thời trẻ, vợ chồng anh chí thú làm ăn và biết tiết kiệm. Nhờ vậy, đến năm 2008, anh chị dồn tiền và vay mượn thêm, mua được mảnh đất giá ưu đãi ở khu dân cư vượt lũ của nhà nước rồi dựng căn nhà ở đến nay.

"Ngày đó, xã cho vay 9 triệu để dựng nhà. Số tiền ấy em để dành mua mấy trụ bê tông làm cột, mua tràm làm kèo và tôn cũ về lợp mái. Còn vách thì lợp lá, đan tre, phủ giấy dầu, bao tải... Sau này, làm dư được đồng nào là em mua thêm tôn làm vách mới có được cái nhà như bây giờ", anh Muộn cho hay.

Căn nhà anh Muộn dựng từ năm 2008 với 9 triệu đồng, nay đã sắp sập (Ảnh: Tùng Nguyên).

Cả gia đình gồng mình vì bệnh tật

Cuộc sống của vợ chồng anh Muộn trước đây tuy vất vả nhưng chưa đến mức khốn khó. Những khó khăn thực sự ập đến gia đình nhỏ khi con gái Lê Ngọc Trâm Anh (SN 2015) chào đời nhưng không may mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia), phải truyền máu định kỳ.

Ban đầu, Trâm Anh chỉ thỉnh thoảng mới phải truyền máu. Nhưng càng lớn, số lần bé phải đi bệnh viện ở TPHCM truyền máu ngày càng nhiều. Có khi, chỉ 1-2 tuần, vợ chồng anh Muộn lại phải đưa con đi viện.

"Con được hưởng Bảo hiểm y tế, nhưng còn nhiều chi phí khác như đi lại, ăn ở... mỗi tháng cũng tốn hơn 2 triệu đồng. Thêm tiền thuốc hơn 1 triệu nữa là gần 4 triệu đồng", anh Muộn cho biết.

Với gia đình anh Muộn, đó là gánh nặng rất lớn. Hiện, lao động chính trong nhà là chị Trần Thị Vân (SN 1983, vợ anh Muộn). Tuy nhiên, tiền công chị Vân đi làm cỏ, phun thuốc thuê cũng chỉ được 250-270 ngàn đồng/ngày. Hơn nữa, công việc lại bấp bênh, mang tính thời vụ, mỗi tháng kiếm được 4-5 triệu đồng là nhiều.

Hầu như toàn bộ thu nhập vợ chồng anh Muộn đều dành để chữa bệnh cho Trâm Anh. Còn bữa cơm hàng ngày đều là tôm cá ngoài đồng, rau trong vườn...

Trâm Anh mắc chứng thalassemia bẩm sinh. Giờ đây, ưu tiên của vợ chồng anh Muộn là kiếm tiền cho con truyền máu hàng tuần (Ảnh: Tùng Nguyên).

Sau nhiều năm mang bệnh mà không dám chữa, sức khỏe anh Muộn càng ngày càng sa sút. Hiện, tháng nào anh cũng phải dùng thuốc để trị các bệnh mạn tính như viêm gan virus, viêm khớp, trào ngược dạ dày, viêm phế quản...

Cuối năm 2023, anh thấy đau nhiều ở vùng thắt lưng nên đi khám và phát hiện có nhiều viên sỏi lớn, đường kính 2,4mm-3,7mm ở cả 2 thận. Thế nhưng, việc mổ sỏi thận anh cũng gác lại vì còn phải lo cho con gái.

"Nhiều đợt, Trâm Anh thiếu máu dẫn đến sốt nặng, em phải vay mượn khắp nơi để đưa con đi truyền máu. Tiền chữa bệnh còn phải đi vay thì nói gì đến chuyện dành dụm. Cho nên, cái nhà mục nát mấy năm rồi mà em chưa dám sửa. Mượn tiền sửa nhà thì biết lấy gì mà trả cho người ta", anh Muộn buồn rầu nói.

Để đỡ dột, anh Muộn che một lớp nilon phía dưới mái tôn (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Phan Thanh Tường, Trưởng ấp 5 (xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), xác nhận gia đình anh Muộn là hộ khó khăn ở địa phương nhiều năm nay, vì cả 2 cha con đều mắc bệnh mạn tính.

Ông Tường cho biết: "Trước đây, gia đình anh Muộn cũng tạm đủ sống, nhưng từ khi con phát bệnh, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Không có ruộng vườn, vợ chồng anh Muộn chỉ làm mướn, thu nhập bấp bênh.

Giờ cả 2 cha con đều có bệnh mạn tính nên càng thêm khốn khó. Địa phương cũng không có nguồn lực để hỗ trợ, vì vậy, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm và bạn đọc chung tay giúp đỡ anh chị".