Báo Dân trí được tặng Bằng khen về xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 17/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

Từ đầu giai đoạn đến ngày 20/7, Nghệ An xây mới, sửa chữa 20.802 căn nhà, đạt 100% nhu cầu rà soát. Đặc biệt, chỉ trong vòng gần 1 năm kể từ khi Trung ương phát động chương trình, Nghệ An đã xây dựng, sửa chữa thêm 10.716 căn, cao hơn tổng số nhà thực hiện của gần 2 năm trước.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Lam).

Có 10.678 căn được hỗ trợ xây dựng từ nguồn xã hội hóa, 6.950 căn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và 3.714 căn được xây dựng, sửa chữa từ Chương trình hỗ trợ nhà cho đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ với tổng nguồn lực huy động hơn 3.116 tỷ đồng...

Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định, đây là kết quả sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị. Đó không chỉ là kết quả về mái nhà cho đồng bào, mà còn là niềm tin, điểm tựa để người nghèo “an cư lạc nghiệp”, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Các địa phương, đơn vị đã có tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai chương trình, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Các đại biểu cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để phát huy hơn nữa ý nghĩa nhân văn tốt đẹp của chương trình này.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, từ Chương trình 1838, hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh đã có mái nhà khang trang, an toàn; hàng ngàn phận đời đã vơi bớt khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão. Qua đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố vững chắc.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen đến 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đại diện báo Dân trí đứng ngoài cùng, bên phải (Ảnh: Vĩnh Khang).

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, ông Nguyễn Khắc Thận đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về mục đích, ý nghĩa nhân văn của phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" và các chương trình, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh phát động.

Liên tiếp hứng chịu các cơn bão lớn, nhiều gia đình tại Nghệ An bị đổ, sập, hư hỏng nhà cửa, rơi vào diện nghèo và cận nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục quan tâm hỗ trợ kịp thời, xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực để giúp các hộ khắc phục hậu quả, sửa chữa hoặc xây mới nhà ở, gắn với hỗ trợ về sinh kế, ổn định đời sống cho các hộ dân.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Nghệ An tặng Bằng khen 31 tập thể, cá nhân; UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen tập thể, cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng Bằng khen 19 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chương trình nói trên.

Phóng viên Dân trí và ông Bùi Thái Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An trao kinh phí xây dựng nhà Nhân ái tặng bà Nguyễn Thị Hòa (Ảnh: Vĩnh Khang).

Văn phòng đại diện báo Dân trí khu vực Miền Trung - Tây Nguyên là một trong 21 tập thể vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đối với hoạt động tuyên truyền, lan tỏa chương trình, trực tiếp vận động nguồn kinh phí xây dựng nhà Nhân ái tặng các hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí đã kêu gọi bạn đọc ủng hộ kinh phí xây dựng 7 ngôi nhà Nhân ái, 2 điểm trường tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý và 2 phòng học kiên cố tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An.