Thanh tra việc quản lý, thi hành công vụ của viên chức tại Đại học Bạc Liêu

Ngày 18/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác sử dụng và quản lý viên chức; việc thi hành công vụ của viên chức tại Trường Đại học Bạc Liêu.

Trường Đại học Bạc Liêu thành lập năm 2006, là một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu, nay là UBND tỉnh Cà Mau.

Kết quả thanh tra cho thấy, số lượng người làm việc tại trường thực hiện đảm bảo trong phạm vi được cấp thẩm quyền giao hàng năm. Cụ thể, số người làm việc được giao năm 2024 là 204 người và năm 2025 là 210 người; số người làm việc tính đến 30/6 là 171 người.

Việc quản lý, sử dụng viên chức đảm bảo, thực hiện phân công nhiệm vụ đúng đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thực hiện theo quy định.

Thanh tra cũng kết luận, việc xếp hệ số lương, bậc lương, thời gian hưởng, thời gian nâng bậc lương và công tác sắp xếp, bảo quản, lưu trữ hồ sơ viên chức được thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ.

“Viên chức chấp hành tốt đạo đức công vụ; trường đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định”, theo cơ quan thanh tra.

Ngoài những mặt làm tốt nêu trên, Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng chỉ rõ một số hạn chế như: Trường chưa rà soát, xây dựng lại đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có một số trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu nội dung thủ tục giấy tờ; có trường hợp nâng lương trước hạn chưa đúng về điều kiện, chế độ hưởng; công tác thi đua khen thưởng còn thiếu một số nội dung;…

“Những hạn chế nêu trên liên quan đến trách nhiệm của hiệu trưởng với vai trò người đứng đầu, trưởng phòng và chuyên viên của Phòng Tổ chức và Hành chính phụ trách các công tác quản lý hồ sơ viên chức, nâng bậc lương trước hạn”, cơ quan thanh tra xác định rõ.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức rút kinh nghiệm về hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bố trí, phân công công tác đối với viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; nâng bậc lương trước thời hạn; thi đua, khen thưởng; quản lý hồ sơ viên chức và việc thi hành công vụ của viên chức.

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị hiệu trưởng tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, cùng 2 chuyên viên có liên quan.