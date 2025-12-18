Vợ chồng trẻ như bị "trời hành": "Nếu không được điều trị, con tôi sẽ chết"

Những ngày cuối năm, không khí lạnh lẽo bao trùm căn nhà nhỏ tại thôn 10, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa, nơi chị Ngân Thảo Vy (29 tuổi) đang vật lộn với nỗi đau khi cả 2 con thơ đều mắc bệnh hiểm nghèo.

Bên mép giường, người mẹ trẻ lặng lẽ vén những sợi tóc rụng của con gái Lưu Trâm Anh (6 tuổi), bé vừa trải qua đợt truyền hóa chất vì căn bệnh ung thư máu.

Bé Trâm Anh bị ung thư máu còn Đạt mắc chứng bại não (Ảnh: Hạnh Linh).

Thỉnh thoảng, chị Vy quay sang trò chuyện với con trai Lưu Quang Đạt (2 tuổi), nhưng đáp lại chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa, cùng đôi chân tay cứng đờ, duỗi thẳng, đập xuống giường.

“Con gái tôi bị ung thư máu, mới đi viện truyền hóa chất về. Còn con trai mắc chứng bại não, hơn 2 tuổi nhưng con chưa thể ngồi, đi lại được. Vừa rồi, vợ chồng lo chạy chữa cho Trâm Anh nên không có tiền đưa Đạt đi điều trị nữa”, chị Vy chia sẻ, đôi mắt rưng rưng.

Năm 2018, chị Ngân Thảo Vy kết hôn với anh Lưu Văn Thức (32 tuổi). Cuộc sống bình yên trôi qua khi chị là giáo viên Mầm non, anh Thức làm thợ sơn, đủ để chăm lo cho tổ ấm nhỏ với 2 con. Tuy nhiên, tai ương bất ngờ ập đến.

Khi bé Đạt được 8 tháng tuổi, chị Vy nhận thấy con có nhiều cơn gồng, cổ không cứng, chân tay cứng đờ. Kết quả khám bác sĩ chẩn đoán bé bị bại não, liệt tứ chi.

“Tôi sốc, khóc ròng cả tháng. Con còn nhỏ, sao ông trời lại bắt con phải gánh căn bệnh này”, chị Vy kể trong nước mắt.

Từ ngày Đạt phát bệnh, chị Vy phải nghỉ việc, tập trung chăm sóc con. Vợ chồng gửi bé Trâm Anh sang nhà ngoại, còn chị bế Đạt ra phường Quảng Phú, cách nhà gần 40km, thuê trọ để tiện chạy chữa. Mọi chi phí sinh hoạt và điều trị đều trông vào đồng lương thợ sơn ít ỏi của anh Thức.

Người mẹ trẻ không biết lấy đâu ra tiền để lo chữa trị cho hai con (Ảnh: Hạnh Linh).

“Bác sĩ dặn, bé Đạt phải được luyện tập thường xuyên, nếu không các khớp sẽ co cứng lại. Nhưng vì điều kiện eo hẹp, mỗi lần đưa con đến nơi trị liệu tôi chỉ dám cho con tập đúng 1 giờ. Mỗi tiếng tập như vậy đã tốn 250.000 đồng”, chị Vy chia sẻ về gánh nặng tài chính.

Khi vợ chồng chị Vy đang cố gắng vượt qua khó khăn để chữa trị cho Đạt, một tin dữ khác lại ập đến. Tháng 10 năm nay, bé Trâm Anh bỗng dưng sốt liên tục, kêu đau chân phải và sụt cân.

“Đi viện khám, bác sĩ chẩn đoán con bị ung thư máu, phải nhập viện điều trị gấp. Tin con bị bệnh như sét đánh ngang tai, tôi suy sụp hoàn toàn”, chị Vy khóc nấc.

Trâm Anh lâm bệnh, phải nhập viện điều trị, anh Thức buộc phải xin tạm nghỉ công việc thợ sơn để cùng vợ túc trực bên con. Chi phí điều trị cho Trâm Anh quá lớn, khiến vợ chồng chị không còn điều kiện đưa bé Đạt đi luyện tập, tay chân con vì thế ngày càng co cứng lại.

“Cuối tháng này, Trâm Anh bước vào đợt truyền hóa chất mới. Đến giờ, tôi chưa biết kiếm đâu ra tiền để đưa con đi viện. Nếu không được điều trị đúng phác đồ, con tôi sẽ chết. Cầu xin mọi người cứu 2 con của tôi”, chị Vy òa khóc, cầu xin sự giúp đỡ.

Gia đình trẻ rơi vào túng quẫn khi 2 con bị bệnh (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Lê Bá Thành, Phó Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Du cho biết, vợ chồng chị Vy là những người hiền lành, chịu khó, sống lương thiện. Bi kịch ập đến khi cả 2 con cùng lâm bệnh, trong khi gia cảnh đôi bên nội ngoại đều khó khăn.

“Từ khi hay tin bé Trâm Anh mắc căn bệnh ung thư quái ác, bà con lối xóm đã đến động viên, thăm hỏi. Nhưng ở vùng núi còn nhiều thiếu thốn, sự hỗ trợ có hạn. Thông qua báo Dân trí, tôi mong bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ để gia đình chị Vy có điều kiện chữa trị cho hai cháu”, ông Thành bày tỏ.