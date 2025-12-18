Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong 2 ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Dự báo khoảng ngày 21/12, bộ phận không khí lạnh yếu tăng cường trở lại miền Bắc khiến nhiều nơi có mây và mưa nhỏ, trời rét về đêm và sáng.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Miền Bắc ngày nắng, đêm và sáng trời rét (Ảnh: Hữu Nghị).

Dự báo thời tiết ngày 19/12 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-18 độ C, phía Nam 18-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.