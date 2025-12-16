“Cả cuộc đời này, tôi cũng không trả hết ơn của mọi người”

Sau cả tháng trời cạn sức chạy vạy, thấp thỏm từng ngày nơi hành lang bệnh viện, chị Trần Thị Trà My (SN 1987, ngụ xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai) đã vơi đi phần nào nỗi lo khi bệnh tình của chồng có những chuyển biến tích cực.

Mỗi tín hiệu hồi phục của anh Trần Xuân Hậu như tiếp thêm sức lực, giúp chị My đứng vững hơn giữa những ngày dông bão nhất cuộc đời.

Biến cố bất ngờ và những ngày chạy đua với tử thần

Anh Trần Xuân Hậu (SN 1983) là nhân vật trong bài viết “Vay nợ khắp nơi, nhà không còn gì để bán, vợ nghèo khẩn cầu cứu chồng”, được báo Dân trí đăng tải cách đây không lâu.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng của anh Trần Xuân Hậu khi đang điều trị tại khoa ICU (Ảnh: Khánh An).

Đầu tháng 11, anh Hậu xuất hiện các triệu chứng như sốt nhẹ, cơ thể uể oải, mệt mỏi. Nghĩ chồng chỉ bị cảm cúm thông thường, chị My đã mua thuốc cho anh uống, nhưng tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng.

Đến ngày thứ năm, anh Hậu đau nhức toàn thân, tay chân gần như không thể cử động. Cả nhà hoảng hốt, vội đưa anh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cấp cứu ngay trong đêm.

Tại khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), sau khi thăm khám, xét nghiệm và rà soát bệnh sử, các bác sĩ chẩn đoán anh Hậu bị suy đa cơ quan, tổn thương thận cấp, sốc nhiễm trùng và nhiễm trùng máu do vi khuẩn tụ cầu, tiên lượng rất nặng.

Nguyên nhân được các bác sĩ nhận định xuất phát từ vết thương hở khi anh đi đánh bắt cá, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp điều trị đã khẩn trương triển khai các biện pháp chuyên sâu như: Sử dụng kháng sinh phổ rộng, thuốc vận mạch, đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy và tiến hành lọc máu liên tục để duy trì sự sống cho bệnh nhân.

Do tình trạng bệnh nặng, anh Hậu buộc phải điều trị dài ngày, với chi phí y tế vượt xa khả năng chi trả của gia đình.

Chị My cho biết, gia đình vốn đã chật vật từ nhiều năm nay. Trước khi ngã bệnh, anh Hậu làm nghề đốn và khuân vác gỗ cao su thuê, thu nhập chỉ khoảng 300.000 đồng/ngày nhưng thất thường, lúc có lúc không. Chị My ở nhà vừa lo cơm nước, vừa nhận giúp việc theo giờ để thêm tiền mua gạo, mắm.

Dù hai vợ chồng cố gắng chắt chiu từng đồng, gia đình vẫn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Con gái lớn (19 tuổi) đã nghỉ học, xin theo nghề làm tóc phụ cha mẹ. Trước biến cố xảy đến với cha, con trai út đang học lớp 9 cũng đứng trước nguy cơ phải gác lại ước mơ đến trường.

Tia hy vọng lóe lên, nhưng gia đình vẫn cần thêm sự hỗ trợ

Sau khi câu chuyện về hoàn cảnh gia đình anh Hậu - chị My được đăng tải, bạn đọc và các nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay giúp đỡ. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền bạn đọc gửi đến ủng hộ anh Trần Xuân Hậu là 105.013.433 đồng.

Nguồn hỗ trợ kịp thời này giúp gia đình thanh toán hơn 100 triệu đồng viện phí, vượt qua giai đoạn khó khăn đầu tiên. Nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ, sức khỏe anh Hậu từng bước cải thiện, được chuyển từ khoa ICU sang phòng điều trị của khoa Nhiễm B.

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM trao biển biểu trưng số tiền 105.013.433 đồng bạn đọc giúp đỡ tới gia đình chị My (Ảnh: Khánh An).

Chứng kiến chồng được kéo lại từ lằn ranh sinh tử, chị My nghẹn ngào: “Số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ như chiếc phao nâng đỡ lúc gia đình tôi khó khăn nhất, giúp chồng tôi có thêm chi phí điều trị. Cả cuộc đời này, tôi cũng không trả hết ơn của mọi người”.

Chị My cho biết, hiện anh Hậu đã cử động được tay chân, song các động tác còn chậm chạp, yếu sức. Anh nghe và hiểu lời bác sĩ, nhưng nói còn ngắt quãng, không rõ tiếng, thỉnh thoảng lại lên cơn sốt. Vì vậy, anh Hậu cần tiếp tục được theo dõi sát và điều trị trong thời gian dài.

Một lần nữa, chi phí điều trị lại như tảng đá nặng đè lên đôi vai gầy của người phụ nữ đã kiệt quệ sau cả tháng chạy vạy khắp nơi xoay xở tiền bạc. Tổng viện phí điều trị cho anh Hậu đến nay đã lên tới gần 300 triệu đồng.

Trước đó, chị My chỉ gom góp được khoảng 70 triệu đồng đóng cho bệnh viện. Cộng thêm số tiền được bạn đọc hỗ trợ và sự giúp đỡ từ phòng Công tác xã hội, gia đình vẫn còn nợ hơn 50 triệu đồng.

Với chi phí thuốc men, lọc máu và theo dõi dài hạn cho anh Hậu trong những ngày tới, chị My đối mặt nguy cơ rơi vào bế tắc. Hy vọng, gia đình chị sẽ nhận được thêm hơi ấm từ những tấm lòng nhân ái, để anh Hậu được chữa bệnh và có cơ hội trở về bên gia đình.