Người dân cả nước ra đường ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games

22h10, sau trận thắng của tuyển U22 Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết Sea Games 33 vừa kết thúc, người dân Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch đầy cảm xúc của đội nhà.

Tại TPHCM, các tuyến đường khu vực trung tâm như: Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ... chật kín người (Ảnh: Nam Anh).

Riêng đường Tôn Đức Thắng dòng người ra đường "đi bão" kéo dài qua cầu Khánh Hội (Ảnh: Nam Anh).

Hàng nghìn người dân TPHCM xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam trước tòa nhà Ủy ban Nhân dân TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Tại Hà Nội, người dân đổ về đường Độc Lập, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để ăn mừng (Ảnh: Hải Nam).

Khu vực Nhà hát lớn Hà Nội đông nghẹt người sau chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam trên đất Thái Lan (Ảnh: Hải Long).

Các cổ động viên cùng nhau đốt pháo bông ăn mừng ngôi vô địch của đội tuyển bóng đá nước nhà (Ảnh: Hải Long).

Lúc 23h40, đoàn cổ động viên cầm cờ chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường ở trung tâm hà Nội. Họ liên tục hô vang "Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch..." (Ảnh: Thành Đông).

Biển người ăn mừng trước Nhà hát lớn (Ảnh: Thành Đông).

Một người hâm mộ mặc đội mặt nạ xuống đường ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Đường Hai Bà Trưng trở thành “biển người” khi hàng nghìn người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Cờ đỏ sao vàng rợp kín các tuyến phố, tiếng hò reo, kèn trống và những khúc ca chiến thắng vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí náo nhiệt, sôi động giữa lòng Thủ đô (Ảnh: Thành Đông).

Nhóm bạn trẻ hát vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” (Ảnh: Thành Đông).

Dòng người ăn mừng chiến thắng nhuộm đỏ hầm Kim Liên (Ảnh: Quân Trần).

Tại Đà Nẵng, đường Nguyễn Văn Linh (phường Hải Châu) đông nghịt người dân đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam (Ảnh: Hoài Sơn)

Tại Cần Thơ, nhiều đôi trai gái đi lẻ cũng hòa chung không khí ngất ngây với chiến thắng của tuyển Việt Nam (Ảnh: Bảo Trân).

Tại Nghệ An, sau chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết SEA Games 33, hàng nghìn người dân Vinh đổ ra đường ăn mừng, trong đó có người mang theo cả bình gas để cổ vũ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tại Hà Tĩnh, một gia đình tại phường Thành Sen sử dụng cả xe xích lô để cùng nhau "đi bão" (Ảnh: Dương Nguyên).