Gia cảnh kiệt quệ của người bố đơn thân bị bỏng khí gas mong được sống (Video: Hương Hồng).

Bỏng 92% cơ thể, người bố đơn thân giành giật sự sống từng giờ

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, anh Bùi Đình Thắng (SN 1993, trú tại xã Tân Minh, TP Hải Phòng) nằm bất động, toàn thân quấn lớp băng trắng để chống nhiễm khuẩn.

Vừa mới hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê sâu, anh Thắng cảm nhận rõ sự đau đớn tột cùng từ những vết bỏng sâu phủ kín cơ thể.

Trong phòng Hồi sức cấp cứu, anh Thắng nằm bất động sau vụ nổ gas, hơi thở yếu ớt (Ảnh: Hương Hồng).

Luôn túc trực, theo dõi sát bệnh nhân, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc Gia không giấu được sự ái ngại trên khuôn mặt lo âu: "Bệnh nhân Bùi Đình Thắng nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng do bỏng lửa gas 92% cơ thể, trong đó 46% sâu độ 3,4 ở mặt, cổ, ngực, lưng và tứ chi".

Bác sĩ Tuấn Hưng cho biết thêm, bệnh nhân đã thở máy 50 ngày, đang được điều trị tích cực, hàng ngày thay băng, chăm sóc vết thương, sử dụng kháng sinh phổ rộng, liều cao để kiểm soát nguy cơ nhiễm khuẩn.

Thời gian tới, nếu tình trạng ổn định hơn, bệnh nhân sẽ phải trải qua nhiều lần phẫu thuật để cắt bỏ hoại tử và ghép da tự thân. Tuy nhiên, do bệnh nhân bỏng 92% cơ thể nên diện tích vùng da lành có thể lấy để ghép rất hạn chế, khiến quá trình điều trị đối mặt với vô vàn khó khăn, cần các vật liệu thay thế da để che phủ.

Tiên lượng của bệnh nhân rất nặng, bởi bỏng sâu diện rộng nên nguy cơ nhiễm khuẩn, thậm chí nhiễm khuẩn huyết luôn rình rập.

Các y, bác sĩ nỗ lực từng giây, từng phút giữ lấy cơ hội sống mong manh cho anh Thắng (Ảnh: Hương Hồng).

Để giành giật sự sống cho anh Thắng, chi phí điều trị sẽ vô cùng lớn, hiện đã hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, bệnh nhân có tới 80% cơ hội sống nếu được tiếp tục điều trị tích cực.

Điều khiến các bác sĩ vô cùng trăn trở là gia đình bệnh nhân đến hiện tại thực sự đã kiệt quệ. Bệnh nhân mới ly hôn, đang nuôi 1 con nhỏ 5 tuổi và mẹ già đau yếu.

Các y, bác sĩ vừa cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân, vừa động viên gia đình, và phối hợp cùng tổ Công tác xã hội tìm các nguồn tài trợ giúp bệnh nhân. Nếu vượt qua giai đoạn hồi sức tích cực, bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật nhiều lần, sau đó là phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình.

Bà Nguyễn Thị Thắm (mẹ anh Thắng) bị bệnh ung thư đại tràng vẫn cố gắng túc trực tại bệnh viện, nén nỗi đau của bản thân để ở bên con trai lúc nguy nan (Ảnh: Hương Hồng).

“Trước cơ hội được cứu sống của bệnh nhân, chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay của bạn đọc Dân trí, để bệnh nhân có thêm hy vọng vượt qua giai đoạn hiểm nghèo này”, bác sĩ Hưng bày tỏ.

Mẹ già mắc ung thư khẩn cầu nhà hảo tâm cứu con trai

Nằm trên giường bệnh, người đàn ông tội nghiệp nghe như nuốt lấy từng lời của bác sĩ. Trong hơi thở yếu ớt, anh thều thào: "Cứu em với, xin nhà hảo tâm cứu em, để em được về với gia đình…!".

Khoảnh khắc người bố đơn thân kêu cứu giữa lằn ranh sinh tử, khiến chúng tôi thật khó cầm được lòng mình.

Khoảnh khắc bình yên của hai bố con anh Thắng trước tai nạn. Hình ảnh giản dị khiến nỗi xót xa hôm nay càng thêm thắt lòng (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Căn bệnh ung thư đại tràng khiến bà Nguyễn Thị Thắm (SN 1967, mẹ của Thắng) luôn trong trạng thái mệt mỏi. Thế nhưng từ khi con trai gặp nạn, bà vẫn cố gắng bám trụ tại bệnh viện những mong có thể ở gần, chăm sóc con.

Bà Thắm kể, vợ chồng anh Thắng thuê một ki ốt nhỏ ở sân vận động xã Tiên Lãng để bán đồ ăn đêm, trang trải cuộc sống và chăm lo cho con trai 5 tuổi, phụng dưỡng mẹ già bệnh tật. Hai tháng trước vụ tai nạn, mâu thuẫn gia đình khiến vợ chồng ly hôn, anh Thắng nuôi con trai 5 tuổi.

16h20 ngày 4/10, vụ nổ khí gas bất ngờ xảy ra tại ki ốt khiến anh Thắng bỏng nặng toàn thân. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, anh Thắng được chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Bỏng Quốc gia vào 21h cùng ngày.

Gia đình kiệt quệ sau nhiều tuần chạy chữa, chỉ còn biết bám víu vào sự chung tay của những tấm lòng nhân ái để cứu lấy người đàn ông "gánh" cả mẹ già và con nhỏ (Ảnh: Hương Hồng).

“Thắng vất vả sớm hôm bán hàng, tằn tiện lắm mới nuôi được con nhỏ và mẹ già ốm đau, chẳng bao giờ dư được đồng nào. Từ khi gặp nạn, anh chị cháu phải đứng ra vay mượn khắp mọi nơi.

Chính quyền địa phương, bà con họ hàng đã giúp đỡ, nhưng chi phí lớn quá, gia đình kiệt quệ không chạy vạy được nữa. Xin bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm cứu cháu Thắng…!”, nói đến đây, bà Thắm ngã khuỵ xuống nền gạch lạnh, hai vai run lên theo từng tiếng nấc.