“Có nhà mới để ở, gia đình chúng tôi không còn lo lắng, sẽ an tâm sống tốt”

Ba hộ gia đình được tặng nhà Nhân ái là anh Bùi Tiệp Khắc, bà Hồ Bạch Thủy và chị Thạch Thị Ướt với tổng kinh phí 240 triệu đồng (mỗi nhà 80 triệu đồng). Trong đó, 180 triệu đồng được đóng góp từ các doanh nghiệp tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí (ngày 15/7), 60 triệu đồng còn lại do Công ty Bảo Việt nhân thọ Bạc Liêu tài trợ.

Buổi lễ khánh thành nhà Nhân ái được báo Dân trí phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau và chính quyền địa phương xã Ninh Quới (tỉnh Cà Mau) tổ chức vào ngày 11/10.

Đại diện báo Dân trí, nhà tài trợ, lãnh đạo chính quyền địa phương xã Ninh Quới cùng bàn giao nhà Nhân ái đến các hộ dân (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Tham dự buổi lễ có bà Võ Thị Ngọc Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ninh Quới; ông Lê Văn Đẳng, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Quới; Thượng tá Nguyễn Bảo Quốc, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau; ông Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bạc Liêu, cùng đại diện các ban, ngành xã, người dân địa phương.

Tại buổi lễ, đại diện báo Dân trí đã thông tin về quá trình khảo sát, ghi nhận hoàn cảnh và nguồn kinh phí của bạn đọc hảo tâm hỗ trợ xây nhà tặng 3 hộ gia đình. Đồng thời, đại diện báo chúc mừng các gia đình có nhà mới, từ nay không còn phải lo lắng mỗi khi mưa gió, an tâm hơn sinh sống.

Ngôi nhà của gia đình chị Thạch Thị Ướt trước và sau khi được bạn đọc Dân trí hỗ trợ kinh phí xây dựng (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Ba hộ gia đình rất xúc động khi trực tiếp nhận bàn giao nhà mới từ đại diện báo Dân trí và ban, ngành, chính quyền địa phương.

Chị Thạch Thị Ướt, đại diện 3 gia đình nhận nhà Nhân ái chia sẻ, trước đây gia đình sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp, mỗi khi mưa gió bị tạt trước, ướt sau, có thể sập bất cứ lúc nào. Gia đình rất lo lắng vì nhà có con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn nên lúc nào cũng ước mong có được nhà mới để ở cho an tâm.

"Nay nhờ có ban ngành, chính quyền địa phương kết nối, bạn đọc báo Dân trí và Công ty Bảo Việt nhân thọ Bạc Liêu giúp đỡ, chúng tôi xây được nhà mới rồi. Chúng tôi xin được cảm ơn tấm lòng quý báu này, hứa sẽ giữ gìn bảo quản ngôi nhà, tiếp tục làm ăn vươn lên để có cuộc sống tốt hơn nữa", chị Ướt bày tỏ.

Ngôi nhà của gia đình anh Bùi Tiệp Khắc trước và sau khi được bạn đọc Dân trí hỗ trợ kinh phí xây dựng (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Mỗi ngôi nhà của 3 hộ gia đình được xây dựng trung bình rộng hơn 50m2, có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, bếp, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Trong đó, hộ anh Khắc và bà Thủy xây dựng nhà mới trên phần đất nền nhà cũ; còn nhà mới của hộ chị Ướt được xây trên phần đất khác do cha mẹ cho.

Ông Lê Văn Đẳng, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Quới cho biết, địa phương còn nhiều hộ khó khăn nhưng nguồn lực còn hạn chế nên chưa thể chăm lo đầy đủ nhất cho bà con.

Qua sự kết nối, đồng hành của báo Dân trí và các nhà tài trợ đã góp phần cùng địa phương có thêm điều kiện để thực hiện công tác an sinh xã hội, trong đó có xây nhà tặng hộ dân khó khăn về nhà ở.

“Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí, Công ty Bảo Việt nhân thọ Bạc Liêu đã cùng chung tay hỗ trợ xây dựng những ngôi nhà Nhân ái thiết thực, ý nghĩa”, ông Đẳng nói và mong muốn các đơn vị tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương trong thời gian tới.

Lãnh đạo chính quyền địa phương trao bảng tri ân báo Dân trí, Phòng An Ninh kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau, Công ty Bảo Việt nhân thọ Bạc Liêu, đã hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Như Dân trí đã phản ánh, gia đình anh Bùi Tiệp Khắc (SN 1982) là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn về nhà ở. Với 5 thành viên, trong đó có con trai sắp nhập ngũ, con gái đang học cấp 2 và mẹ già trên 60 tuổi, cuộc sống của gia đình anh Khắc phụ thuộc vào công việc làm thuê bấp bênh.

Anh Khắc là trụ cột chính, gần đây lại mắc bệnh tai biến, không thể lao động, khiến gánh nặng kinh tế càng thêm chồng chất.

Bà Hồ Bạch Thủy (SN 1969) cũng đối mặt với hoàn cảnh tương tự. Chồng và con bà phải đi bẫy chuột hoặc làm thuê để kiếm sống. Căn nhà lợp lá cũ nát, nhiều chỗ phải che tạm bằng tấm cao su, cột gỗ đã mục nát, xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình bà không có khả năng tự xây dựng lại.

Chị Thạch Thị Ướt (SN 1985) có 3 người con, trong đó một con trai 14 tuổi đã phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn. Chồng chị là lao động chính, làm đủ mọi việc để nuôi các con. Ngôi nhà cấp 4 lợp lá của gia đình đã dột nát, xuống cấp nhưng không có tiền sửa chữa.