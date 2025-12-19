Nhà thiết kế gắn bó gần 30 năm quyết định rời bỏ Mercedes-Benz

Mercedes-Benz xác nhận Giám đốc thiết kế Gorden Wagener sẽ rời công ty vào ngày 31/1/2026.

Mercedes cho biết ông Wagener là người chủ động xin rời đi và hai bên đã đạt được thỏa thuận chung. Các điều khoản cụ thể không được công bố, nhưng việc này khép lại mối quan hệ gắn bó gần 30 năm giữa ông và hãng xe Đức.

Gorden Wagener đã giữ vị trí Trưởng bộ phận thiết kế của Mercedes từ năm 2008 và là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn (Ảnh: Mercedes).

Ông Gorden Wagener gia nhập Mercedes từ năm 1997 và nhanh chóng tạo dựng danh tiếng khi thiết kế "siêu phẩm" SLR McLaren. Ông cũng là người đứng sau nhiều mẫu xe quan trọng như A-Class (W176), S-Class (W222) cùng hàng loạt sản phẩm khác.

Đến năm 2008, Wagener được bổ nhiệm làm Trưởng bộ phận thiết kế, và chưa đầy một thập kỷ sau đó, ông trở thành Giám đốc thiết kế đầu tiên của hãng.

Nhờ những vai trò cấp cao này, Wagener đã góp phần tạo hình cho nhiều mẫu xe nổi bật, bao gồm AMG GT thế hệ đầu tiên (C190) và SL mới nhất (R232). Nhà sản xuất ô tô Đức cho biết ông đã liên tục phát triển ngôn ngữ thiết kế của các thương hiệu Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, G-Class cũng như Smart.

Đóng góp của Wagener không chỉ dừng lại ở ô tô. Thông qua Mercedes-Benz Style, ông còn tham gia thiết kế trực thăng, du thuyền hạng sang, đồ nội thất, cũng như các dự án bất động sản cao cấp, tiêu biểu như Mercedes-Benz Places Miami.

Dù Mercedes không đề cập đến những mặt tiêu cực, nhưng thực tế thời gian gần đây đã xuất hiện không ít chỉ trích. Dòng xe điện EQ có thiết kế bị cho là na ná nhau đã nhận nhiều phản hồi tiêu cực, buộc hãng phải vội vàng tung bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) cho EQS.

Ngoài ra, Mercedes cũng bị chỉ trích là rời bỏ khái niệm sang trọng truyền thống, thay vào đó là tập trung quá nhiều vào màn hình và những công nghệ bị cho là phô trương, như camera selfie trong khoang lái.

Dù mọi sự ra đi đều để lại một di sản pha trộn giữa thành công và tranh cãi, không thể phủ nhận rằng Gorden Wagener đã để lại dấu ấn sâu đậm tại Mercedes cũng như trong toàn ngành công nghiệp ô tô. Ảnh hưởng đó nhiều khả năng sẽ còn kéo dài, đặc biệt khi Mercedes mới đây đã giới thiệu ngôn ngữ thiết kế mới lấy cảm hứng từ hình ảnh ngôi sao.