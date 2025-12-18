AFC dành lời khen đặc biệt cho U22 Việt Nam sau chiến công tại Thái Lan

Đánh bại Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Vào tối 18/12, U22 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục hạ U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 tại sân Rajamangala (Bangkok), qua đó giành HCV SEA Games.

Ngay sau thành công của U22 Việt Nam, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã thể hiện sự khâm phục với thầy trò HLV Kim Sang Sik thông qua bài viết với tiêu đề: "Việt Nam vùng lên giành lại huy chương vàng từ tay Thái Lan".

U22 Việt Nam đã giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nội dung bài viết cho biết: "U22 Việt Nam đã tạo nên màn lội ngược dòng đầy kịch tính khi đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ, trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025 diễn ra hôm nay (18/12).

Chiến thắng này giúp Việt Nam đòi lại tấm huy chương vàng đã để tuột mất ở kỳ SEA Games 2023, trong khi Thái Lan tiếp tục chờ đợi danh hiệu cao nhất, lần gần nhất họ đăng quang đã từ năm 2017.

Ở trận chung kết, đội chủ nhà Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra lợi thế. Phút 20, Yotsakorn Burapha mở tỷ số bằng cú sút phạt từ cự ly khá xa, đưa bóng đi hiểm hóc vào lưới Việt Nam.

Niềm vui của người Thái được nhân đôi ở phút 31. Từ một pha phản công nhanh, đội trưởng Seksan Ratree bứt tốc bên cánh phải, vượt qua hai hậu vệ Việt Nam rồi tung cú dứt điểm ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên, nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, Việt Nam vùng lên mạnh mẽ. Chỉ hai phút sau giờ nghỉ, Nguyễn Đình Bắc rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 trên chấm phạt đền, sau khi anh bị thủ môn Sorawat Phosaman phạm lỗi trong vòng cấm.

Phút 60, tỷ số được cân bằng 2-2 trong tình huống lộn xộn trước khung thành Thái Lan từ một quả phạt góc, có vẻ hậu vệ Waris Choolthong lúng túng đá phản lưới nhà, tuy nhiên bàn thắng được tính cho Phạm Lý Đức.

Việt Nam suýt hoàn tất cuộc lội ngược dòng ở phút 72. Hiểu Minh bật cao đón đường phạt góc của Lê Văn Thuận, nhưng cú đánh đầu của anh lại đưa bóng dội cột dọc ra ngoài trong sự tiếc nuối.

U22 Việt Nam chơi vượt trội trước U22 Thái Lan trong hiệp hai (Ảnh: Mạnh Quân).

Phải sang hiệp phụ, bước ngoặt của trận đấu mới xuất hiện. Phút thứ 6 của hiệp phụ, sau một loạt đường phối hợp nhanh, thủ môn Sorawat đấm bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Nguyễn Thanh Nhân băng vào đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 cho Việt Nam.

Màn lội ngược dòng ngoạn mục không chỉ mang về tấm huy chương vàng SEA Games 2025 cho bóng đá nam Việt Nam, mà còn khẳng định bản lĩnh, tinh thần chiến đấu kiên cường của thầy trò đội tuyển trong trận đấu đỉnh cao của khu vực".