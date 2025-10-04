Báo Dân trí thăm hỏi, động viên chiến sĩ Vùng 3 Hải quân

Ngày 4/10, đoàn công tác của báo Dân trí và Hội Biển đảo Việt Nam đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tham quan Nhà truyền thống Vùng; giao lưu với Lữ đoàn 172, Trung đoàn 351, Lữ đoàn Công binh 83, đóng quân tại thành phố Đà Nẵng.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình Tết Trung thu “Vầng trăng của biển”, do báo Dân trí và Hội Biển đảo Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với các chiến sĩ tại Lữ đoàn 172 (Ảnh: Thành Đông).

Tại Lữ đoàn 172, đoàn công tác đã giao lưu, chụp hình lưu niệm với các chiến sĩ và được đơn vị tổ chức tham quan con tàu mang số hiệu 276. Đây là con tàu đã tham gia diễu binh trên biển nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9.

Tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đoàn công tác do nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam dẫn đầu, đã thăm hỏi, trò chuyện cùng Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân và các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí trò chuyện cùng Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân (Ảnh: Thành Đông).

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3 Hải quân, cho biết, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân rất vinh dự và vui mừng được đón đoàn công tác của báo Dân trí, Hội Biển đảo Việt Nam giao lưu và tổ chức Trung thu cho các con em của quân nhân thuộc Vùng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn. Sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo báo Dân trí, Hội Biển đảo Việt Nam dành cho Vùng 3 Hải quân là điều kiện để tăng cường hiểu biết, thắt chặt đoàn kết, gắn bó hơn nữa giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân nói riêng, bộ đội Hải quân nói chung với báo Dân trí, Hội Biển đảo Việt Nam.

Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân cho biết, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng luôn đoàn kết, thống nhất, an tâm công tác, vững vàng nơi đầu sóng, bám tàu, bám biển, bám đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí trân trọng đón nhận tấm ảnh quý "Bác Hồ đội mũ hải quân" từ Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân (Ảnh: Thành Đông).

Các đơn vị không ngừng rèn luyện, học tập, làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, tích cực hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.

Đại tá Phạm Đình Thành cũng đánh giá cao chương trình Tết Trung thu “Vầng trăng của biển” do báo Dân trí và Hội Biển đảo Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là sự động viên tinh thần chiến sĩ của Vùng vững vàng công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí tặng quà đến các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân (Ảnh: Thành Đông).

Thay mặt đoàn công tác, nhà báo Phạm Tuấn Anh gửi lời cảm ơn lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã dành thời gian đón tiếp; đồng thời chia sẻ sự xúc động khi được trực tiếp nghe kể về lịch sử hào hùng và những khó khăn, vất vả của bộ đội Hải quân.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh cho biết, trong những năm vừa qua, báo Dân trí đã phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền, qua đó tăng thêm sự hiểu biết cũng như sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong năm 2024, báo Dân trí cùng Hội Biển đảo Việt Nam đã tổ chức thành công chương trình Tết Trung thu “Vầng trăng của biển” tại Vùng 4 Hải quân, tặng hơn 1.000 suất quà đến con em cán bộ, chiến sĩ của Vùng.

Tiếp nối thành công đó, chương trình tại Vùng 3 Hải quân năm nay kỳ vọng sẽ mang đến niềm vui cho các cháu thiếu nhi và động viên tinh thần chiến sĩ của Vùng yên tâm công tác.

Tổng Biên tập báo Dân trí cũng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, tiếp tục phối hợp với Vùng 3 Hải quân trong nhiều chương trình ý nghĩa khác.

Đoàn công tác báo Dân trí tặng quà đến các chiến sĩ Trung đoàn 351 (Ảnh: Thành Đông).

Trước đó, ngày 3/10, đoàn công tác của báo Dân trí, Hội Biển đảo Việt Nam cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tổ chức lễ dâng hương, hoa tại Khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, phường Quảng Phú.

Đoàn cũng đã đến thăm và dâng hương, hoa, tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phan Vinh (SN 1933, hy sinh ngày 3/3/1968) tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tới thân nhân của 4 liệt sỹ hy sinh tại Gạc Ma. Phối hợp với Lữ đoàn Công binh 83 Quân chủng Hải quân tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm “Bố ở Trường Sa, con ở nhà có bạn”.