Vui Tết Trung thu cùng con các chiến sĩ Trường Sa

Tối 3/10, đoàn công tác của báo Dân trí, Hội Biển đảo Việt Nam và Lữ đoàn Công binh 83 Quân chủng Hải quân đã phối hợp tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm “Bố ở Trường Sa, con ở nhà có bạn”.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình Tết Trung thu “Vầng trăng của biển”, do báo Dân trí và Hội Biển đảo Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức (Ảnh: Thành Đông).

Chương trình có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Tú Mai (áo đỏ), Phó Chánh Văn phòng báo Dân trí.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm và chăm lo của Lữ đoàn Công binh 83 Quân chủng Hải quân, báo Dân trí và Hội Biển đảo Việt Nam đối với các cháu thiếu nhi.

Qua chương trình, ban tổ chức mong muốn thay mặt những người cha, người mẹ đang ngày đêm bảo vệ quần đảo Trường Sa, gửi đến các con một đêm Trung thu thật vui vẻ và ấm áp (Ảnh: Thành Đông).

Về phía Lữ đoàn Công binh 83 Quân chủng Hải quân, có Thượng tá Trần Văn Thuần, Phó Chính ủy Lữ đoàn (Ảnh: Thành Đông).

Cùng tham dự có hơn 300 em thiếu nhi là con các cán bộ thuộc biên chế Lữ đoàn Công binh 83 Quân chủng Hải quân, chiến sĩ đang công tác ngoài quần đảo Trường Sa (Ảnh: Thành Đông).

Tại Đêm hội trăng rằm, các em thiếu nhi được xem múa lân, biểu diễn ảo thuật cùng chú hề vui nhộn (Ảnh: Thành Đông).

Các em nhỏ rất thích thú với phần trình diễn múa lân. Được vui Tết Trung thu với bạn bè tại chương trình, cháu Lê Nguyễn Tường Linh (11 tuổi) chia sẻ: "Con thích nhất là tiết mục múa lân, ảo thuật. Chúng con còn được phát quà bánh, kẹo Trung thu nên bạn nào cũng vui mừng, hào hứng" (Ảnh: Thành Đông).

Tại chương trình, có 300 phần quà của báo Dân trí, Hội Biển đảo Việt Nam và Công ty TNHH MTV Na My Đà Nẵng được trao tặng đến các em nhỏ.

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Tú Mai, Phó Chánh Văn phòng báo Dân trí, trao quà đến các em nhỏ là con của các chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa (Ảnh: Thành Đông).

Ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam và bà Đào Thị Hà My, Giám đốc Công ty TNHH MTV Na My Đà Nẵng trao quà đến các em thiếu nhi (Ảnh: Thành Đông).

Các em nhỏ hào hứng, thích thú khi cầm trên tay những món quà Tết Trung thu từ báo Dân trí trao tặng (Ảnh: Thành Đông).

Đại diện báo Dân trí, Hội Biển đảo Việt Nam và Công ty TNHH MTV Na My Đà Nẵng, lãnh đạo Lữ đoàn Công binh 83 Quân chủng Hải quân chụp hình lưu niệm cùng các em thiếu nhi tại Đêm hội trăng rằm (Ảnh: Thành Đông).