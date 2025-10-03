Những món quà tình nghĩa gửi đến các mẹ liệt sỹ hy sinh ở Gạc Ma

Chiều 3/10, đoàn công tác của báo Dân trí, Hội Biển đảo Việt Nam và Lữ đoàn Công binh 83 Quân chủng Hải quân đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tới thân nhân của 4 liệt sỹ hy sinh tại Gạc Ma.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình Tết Trung thu "Vầng trăng của biển", do báo Dân trí và Hội Biển đảo Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức.

Bà Nguyễn Tú Mai, Phó Chánh Văn phòng báo Dân trí trao quà tới mẹ Đặng Thị Nhung, thân sinh liệt sỹ Lê Văn Xanh (Ảnh: Thành Đông).

Đoàn công tác, với sự tham gia của bà Nguyễn Tú Mai, Phó Chánh Văn phòng báo Dân trí, cùng đại diện lãnh đạo Hội Biển đảo Việt Nam và Lữ đoàn Công binh 83, đã đến thăm mẹ Đặng Thị Nhung (SN 1942, trú tại phường Hòa Xuân) là mẹ của liệt sỹ Lê Văn Xanh (SN 1965).

Tại đây, đoàn đã dâng hương tưởng nhớ liệt sỹ Lê Văn Xanh, trao những phần quà ý nghĩa và chúc mẹ Đặng Thị Nhung luôn mạnh khỏe, sống lâu cùng con cháu.

Đại diện báo Dân trí và Hội Biển đảo Việt Nam trao quà tới mẹ Huỳnh Thị Kế, thân sinh liệt sỹ Nguyễn Phú Đoàn (Ảnh: Thành Đông).

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm mẹ Huỳnh Thị Kế (SN 1936, trú tại phường Cẩm Lệ), thân sinh liệt sỹ Nguyễn Phú Đoàn (SN 1968). Đoàn đã dâng hương, tặng quà và thăm hỏi sức khỏe mẹ Kế.

Đoàn công tác tiếp tục đến phường An Hải thăm mẹ Trần Thị Huệ (SN 1941), thân sinh liệt sỹ Lê Thế (SN 1959), và mẹ Lê Thị Lan (SN 1943, trú tại phường Sơn Trà), thân sinh liệt sỹ Nguyễn Hữu Lộc (SN 1969).

Đại diện báo Dân trí và Hội Biển đảo Việt Nam trao quà tới mẹ Trần Thị Huệ, thân sinh liệt sỹ Lê Thế (Ảnh: Thành Đông).

Tại nhà mẹ Huệ và mẹ Lan, đoàn dâng hương tưởng nhớ hai liệt sỹ đã anh dũng hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma, đồng thời trao quà và thăm hỏi ân cần, chúc các mẹ luôn mạnh khỏe và sống vui vẻ bên con cháu.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác của báo Dân trí, Hội Biển đảo Việt Nam cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, phường Quảng Phú.

Đại diện báo Dân trí dâng hương liệt sỹ Nguyễn Hữu Lộc, con của mẹ Lê Thị Lan (Ảnh: Thành Đông).

Khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng được xây dựng dựa trên nguyên mẫu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, người có 9 con trai, một con rể và hai cháu ngoại là liệt sỹ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Ngoài ra, đoàn cũng đã đến thăm và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phan Vinh (SN 1933, hy sinh ngày 3/3/1968) tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.