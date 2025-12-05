“Mong rằng ngọn lửa nhân ái sẽ lan tỏa và cháy mãi”

Ngày 5/12, báo Dân trí phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cùng chính quyền xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai tổ chức khởi công 2 ngôi nhà Nhân ái tặng 2 hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Bualoi vừa qua.

Tổng số tiền hỗ trợ 2 hộ gia đình là 200.000.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí khắp nơi chung tay ủng hộ.

Tham dự Lễ khởi công có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; bà Đoàn Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai; ông Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng; bà Nguyễn Thị Kim Xuân, Phó Bí thư thường trực xã Việt Hồng, cùng đại diện chính quyền địa phương và người dân xã Việt Hồng.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trân trọng gửi lời cảm ơn tới bạn đọc, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình xây dựng nhà Nhân ái, cũng như các hoạt động Nhân ái của báo Dân trí.

Đồng thời, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cảm ơn Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, lãnh đạo xã Việt Hồng đã tạo mọi điều kiện để báo Dân trí khởi công xây dựng 2 ngôi nhà Nhân ái.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ, báo Dân trí có sứ mệnh được bạn đọc gửi gắm, là “cánh chim” nối những tấm lòng nhân ái tới những bản làng còn các hộ khó khăn. Chương trình Nhân ái của báo đã có hành trình hơn 20 năm, bình quân mỗi năm bạn đọc trong và ngoài nước ủng hộ người dân có hoàn cảnh khó khăn hơn 60 tỷ đồng.

“Hưởng ứng lời kêu gọi xóa nhà tạm, nhà dột nát của Thủ tướng Chính phủ, báo Dân trí đã xây dựng hàng trăm ngôi nhà Nhân ái trên cả nước. Trường hợp ở xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai) rất đặc biệt, vì bạn đọc đã ủng hộ 2 gia đình là chị em ruột. Tuy nhiên, bên cạnh sự hỗ trợ của báo Dân trí, rất cần sự chung tay của bà con nhân dân và chính quyền địa phương”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn nhấn mạnh.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí mong rằng, sau khi có nhà kiên cố, 2 hộ gia đình sẽ sớm ổn định cuộc sống để chăm lo cho con cái, từng bước vươn lên và sau này có thể tiếp tục sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn khác.

“Chúng tôi muốn những tấm lòng nhân ái sẽ được nhân lên. Ngọn lửa đó sẽ tiếp nối và cháy mãi”, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí bày tỏ.

Ông Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng sẻ chia của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm trên cả nước. Ông Hồng cho biết, mưa lũ đã qua đi nhưng hậu quả để lại vẫn còn hiện hữu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh kế của nhân dân địa phương. Toàn xã có 2 hộ gia đình bị sập nhà, 55 hộ phải di dời khẩn cấp, 315 hộ sống tại khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét phải sơ tán tạm thời.

Nhiều diện tích đất sản xuất, vật nuôi và cây trồng bị cuốn trôi. Hệ thống giao thông, điện, nước… hư hỏng, khiến việc sinh hoạt và khôi phục sản xuất gặp rất nhiều khó khăn.

Nhằm giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống, có nơi ở an toàn và tiếp tục vươn lên sau thiên tai, báo Dân trí đã kêu gọi bạn đọc ủng hộ 2 hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề là gia đình bà Hà Thị Khang, có chồng đã mất trong bão và gia đình bà Hà Thị Hồng có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng, công trình nhà Nhân ái dành tặng 2 hộ dân là minh chứng sinh động cho tinh thần “tương thân, tương ái”, thể hiện sự chia sẻ, đồng hành quý báu của báo Dân trí, các nhà hảo tâm và cộng đồng đối với những người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Bí thư xã Việt Hồng chia sẻ: “Giá trị tinh thần lớn nhất là khi người dân gặp hoạn nạn cảm nhận được rằng mình không đơn độc. Ngoài nỗ lực vượt khó của bản thân, họ vẫn nhận được sự đồng hành của nhiều tấm lòng vàng để có thêm động lực vươn lên”.

Ông Đoàn Mạnh Hà cũng mong bà con lối xóm tiếp tục đùm bọc, hỗ trợ nhau trong quá trình làm nhà, khôi phục sản xuất, từ đó cùng nhau phát triển kinh tế và lan tỏa tinh thần tương trợ đến những hộ còn khó khăn.

Được nhận hỗ trợ xây dựng nhà, bà Hà Thị Khang bày tỏ sự cảm ơn tới báo Dân trí, bạn đọc và nhà hảo tâm trên cả nước. Bà Khang dự định xây dựng căn nhà 90m2 với 3 phòng ngủ.

Chồng bà Khang không may qua đời sau trận lũ quét do ảnh hưởng bão Bualoi. Căn nhà hai vợ chồng vay ngân hàng để xây trước đây bị hư hỏng nặng, không thể tiếp tục ở, trong khi khoản vay 50 triệu đồng đến nay vẫn chưa trả được.

Vì vậy, sự chung tay hỗ trợ của bạn đọc và báo Dân trí mang ý nghĩa rất thiết thực đối với gia đình. Bà Khang chia sẻ sẽ cố gắng xây dựng lại ngôi nhà, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế trên mảnh đất mới.

Nhân dịp này, thay mặt bạn đọc, báo Dân trí đã trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tới 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi.

20 suất học bổng được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện các học sinh được nhận học bổng, em Hoàng Bảo Ngọc (lớp 4A, Bản Vần, xã Việt Hồng) cho biết: “Em rất vui và xúc động khi nhận được phần học bổng này. Em sẽ về gửi lại cho bố để lo các chi phí học hành, sinh hoạt của gia đình”.