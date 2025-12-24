Người mẹ đơn thân nuôi 2 con khuyết tật đã không qua khỏi

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Vũ Thị Thu Lan (SN 1978, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ), nhân vật trong bài viết “Mẹ nghèo đơn thân bán bánh nuôi con khuyết tật, nguy kịch vì xuất huyết não”, đã qua đời vào lúc 19h, ngày 23/12 sau khi được đưa từ bệnh viện về nhà ít phút.

Anh Nguyễn Nhật Đức, cán bộ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, sau khi bài báo về hoàn cảnh của chị Lan được đăng tải, nhiều bạn đọc Dân trí đã gọi điện, thăm hỏi và chung tay hỗ trợ, giúp gia đình có kinh phí điều trị cho chị.

Nhưng giữa lúc hy vọng mới được nhen nhóm thì chị Lan đã không thể chiến thắng số phận.

Dù được gia đình tận tình chăm sóc, các y, bác sĩ tận tình cứu chữa và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng chị Lan đã không qua khỏi (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Lan được gia đình xin đưa từ bệnh viện về nhà sau khi các bác sĩ xác định tình trạng bệnh quá nặng, tiên lượng xấu, không còn khả năng hồi phục. Cuộc chiến sinh tử của người mẹ nghèo đã khép lại trong lặng lẽ, để lại nỗi đau cho 2 đứa con khuyết tật và những người từng dõi theo hành trình của chị.

Trước đó, chị Lan được điều trị tích cực tại bệnh viện trong tình trạng xuất huyết não nặng, phải thở máy, mọi chỉ số sinh tồn phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc. Dù y, bác sĩ đã nỗ lực hết sức, nhưng phép màu đã không đến.

Như báo Dân trí đã đưa tin, chị Lan là mẹ đơn thân, mưu sinh bằng nghề bán bánh rán, bánh khoai nơi góc chợ nhỏ. Từng đồng lãi ít ỏi được chị chắt chiu để nuôi 2 con. Con trai lớn gầy gò, thấp bé so với tuổi; con gái nhỏ chậm phát triển trí tuệ, cần sự chăm sóc thường xuyên.

Cuộc sống chật vật, bấp bênh, nhưng người mẹ ấy chưa từng cho phép mình gục ngã. Chị nuôi các con bằng đôi tay vương dầu mỡ, bằng những buổi sáng sớm dậy nhóm bếp và những chiều muộn đếm từng chiếc bánh bán được.

Tai họa bất ngờ ập đến với người mẹ nghèo. Một cơn đau đầu dữ dội khiến chị ngã quỵ khi đang mưu sinh. Từ khoảnh khắc ấy, nhịp sống vốn khó khăn của gia đình rơi vào khoảng tối.

Gia đình chị Lan xin gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tận tâm cứu chữa, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã sẻ chia, động viên trong những ngày khó khăn nhất.

Cuộc đời người mẹ nghèo bán bánh nuôi con khuyết tật đã khép lại. Trong nỗi đau tiễn biệt, mong rằng những tấm lòng nhân ái sẽ tiếp tục đồng hành, chở che cho 2 người con tội nghiệp.